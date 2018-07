Tribunales.- El denunciante del "chantaje" de Dos Hermanas recurre la denegación de investigar a Toscano

10/07/2018 - 13:52

El excandidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas (Sevilla), Manuel Varela, promotor de la denuncia relativa al presunto "chantaje" orquestado para que renunciase a su candidatura, ha recurrido el reciente auto en el que el Juzgado número siete de dicha ciudad rechaza su petición de que preste declaración como investigado el alcalde de la localidad, Francisco Toscano (PSOE), a cuenta de la grabación en la que el concejal del PP Luis Paniagua alude a un supuesto pacto con el Gobierno local del PSOE para "colocar" a una exedil del PP a cambio del "silencio" de los populares.

Este recurso de reforma y subsidiario de apelación, recogido por Europa Press, se dirige contra el auto en el que el juez instructor del caso declaraba la "improcedencia" de las nuevas diligencias de instrucción solicitadas tanto por Manuel Varela, como por el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer, investigado en esta causa judicial, después de haber incorporado al caso una grabación de una conversación entre Varela y el concejal del Ayuntamiento de Dos Hermanas Luis Gómez, recientemente declarado como edil no adscrito dada su salida del Grupo popular.

La conversación, recordémoslo, gira en torno al supuesto "chantaje" destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos en las últimas elecciones municipales, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga.

LA GRABACIÓN

La grabación refleja cómo Luis Gómez hace escuchar a Varela un archivo sonoro en el que una voz masculina que el denunciante atribuye a Luis Paniagua explica que había hablado con el alcalde nazareno, el socialista Francisco Toscano, porque "con el tema Varela nada más" habrían "ganado" los socialistas y él estaba "callado" por lo que los socialistas habrían "hecho", extremo que le llevaba a reclamar "algo" a cambio.

Más al detalle, y según la transcripción de la grabación, esta voz que el denunciante del presunto "chantaje" atribuye a Luis Paniagua habla de la "colocación" de una persona en el Grupo popular del Ayuntamiento nazareno, bajo la premisa de que le resultaba necesario "meter" a su "gente" en el Grupo municipal. A colación, Luis Gómez ratifica en esta conversación que Gina Salazar, concejal del PP entre 2011 y 2015, fue posteriormente contratada en el área de servicios sociales del Ayuntamiento nazareno como "contraprestación".

Dado el contenido de la grabación, la representación de Varela señalaba la "atípica situación" de que la exconcejal del PP Gina Salazar fuese contratada en los servicios sociales municipales, conectándola con un posible "trato de favor" del PSOE al PP, por lo que reclamaba que prestasen declaración como investigados el alcalde de Dos Hermanas, Gina Salazar y la actual portavoz municipal del PP, María del Carmen Espada.

Pero en un contexto en el que Francisco Toscano testificó en 2016 ante el juez instructor de este caso y en enero de 2017 el magistrado desechó la idea de investigarle, el juez Óscar Rey ha denegado de nuevo en su auto la idea de que Francisco Toscano preste declaración como investigado en la causa.

CUESTIÓN DE INDICIOS

Y es que según su razonamiento, para "la imputación de otras personas distintas a las ya imputadas, se requiere indicios racionales de participación de esas personas" en los hechos investigados, mientras la grabación aportada no deja de contener sólo "las manifestaciones particulares de un tercero, que no pueden permitir por sí solas una imputación formal si no van acompañadas de una prueba cierta de la participación en los hechos".

Frente a ello, y en su recurso de reforma subsidiario de apelación, la representación de Varela alega que "a la vista del contenido de la grabación, en unión al resto de pruebas existentes, se aprecia claramente que uno de los motivos del delito cometido era conseguir que (Varela) se retirase de la candidatura a la Alcaldía, siendo uno de los mayores beneficiarios de la final renuncia Francisco Toscano", con lo que si Toscano "conoció y/o ocultó el delito objeto de investigación y a cambio se favoreció la colocación de Gina del Rocío Salazar Hanna, es claro que dichos hechos están directamente relacionados con los que son objeto de investigación y deberán ser aclarados".

Por eso, en este recurso, la representación de Varela insiste en que Toscano, María del Carmen Espadas y Gina Salazar presten declaración como investigados, que Luis Gómez testifique y que el mismo aporte la grabación de su conversación con Luis Paniagua.