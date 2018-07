Madrid. ruiz-huerta: "lo peor de todo sería que casado ganara"

10/07/2018 - 13:34

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy, refiriéndose a los dos candidatos que aspiran a la Presidencia del PP, que "no me gusta ninguno" de ellos y será "elegir entre susto o muerte", pero aclaró que "lo peor de todos los males que le podrían pasar a nuestro país es que Pablo Casado ganara".

Agregó que Casado "representa la facción más extrema de la derecha, es decir, el aznarismo", y "pretende recuperar a los votantes que se han ido a Cs y a Vox".

"No gustándome nada Soraya Sáenz de Santamaría, no le deseo a mi país que uno de los partidos más importantes de nuestro país y con muchos votos y apoyo popular esté presidido por un tipo con padrinos como Aznar y Esperanza Aguirre", indicó.

No obstante, dijo que celebra que el PP "se sume a democratizar un poco la organización y a celebrar primarias".

Sobre este mismo tema, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, pidió al PP que "cuanto antes superen esta etapa". Asimismo, dijo que no ve al PP como "adversario o enemigo a batir, como nos ven ellos", y señaló que "deberían combatir el nacionalismo y el populismo".

Respecto a los candidatos a presidir el PP, declaró que "me es indiferente" quien gane las primarias y destacó que "en la Comunidad, si vamos a los nombres, es evidente que está partido en dos".

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, comentó que no se decanta por ninguno de los aspirantes y deseó "éxito" al PP, porque es "bueno para España que logre un liderazgo consistente de futuro". "No soy indiferente, pero no me entrometo" en sus asuntos, concluyó.

(SERVIMEDIA)

10-JUL-18

SMO/caa