Todos los partidos esperan aprobar el nuevo reglamento de la Asamblea antes de acabar la legislatura

10/07/2018 - 14:07

Todos los partidos se han pronunciado este martes a favor de aprobar en el próximo curso político, antes de que en mayo termine la legislatura, el nuevo reglamento de la Asamblea de Madrid, que ya está prácticamente perfilado y que ha contado con el consenso de los cuatro grupos con representación parlamentaria.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha recordado que es un asunto en el que llevan trabajando dos años y aboga por cerrarlo en el siguiente curso político.

"Sería una pena no hacerlo cuando ya está acordado, ya que solo hay flecos que cerrar. Ha sido un proceso difícil y lento por el consenso pero el 99 por ciento del trabajo ya está hecho. Y que la precampaña en la que estamos inmersos no nos impida ello. Tenemos un reglamento obsoleto, rígido y que no ayuda al debate parlamentario y la confrontación de ideas y espero que el resto opine que es importante tenerlo después del verano", ha manifestado.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ha recordado que se llegó a un borrador de consenso sobre el reglamento, "que mejora el actual pero no es la panacea". Podemos quiere aprobarlo para no "dilapidar" un trabajo que se ha hecho durante años y se cerraran los flecos pendientes.

"Y si no es así, que en la próxima legislatura hubiera un reglamento de verdad democrático, que tenga que ver con la participación y ensanchar la democracia. El reglamento no está mal, mejora el vigente, pero confío en que la derecha pierda la mayoría y podamos hacer un reglamento nuevo de verdad", ha concluido.

Asimismo, el portavoz socialista en el Parlamento regional, Ángel Gabilondo, ha recordado también que el reglamento está consensuado por todos los grupos y que esa es su ventaja. Y aunque comparte con Ruiz-Huerta que "no es una panacea" creo que introduce mejoras y la experiencia del acuerdo. "Para decirles a la gente que miren qué milagro, que somos capaces de hacer las cosas medianamente bien y razonables", ha terminado.

Por último, el portavoz del PP en al Asamblea, Enrique Ossorio, ha asegurado que los cuatro grupos han hecho "un gran trabajo" y ha revelado que mantuvo una reunión con Aguado para impulsarlo. "Y este mes de julio sin comisiones ni Pleno puede estar excelente para acabarlo", ha apuntado.