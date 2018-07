El PP lamenta que la Diputación se saque las "pulgas" de la corrupción echándolas a los funcionarios de Divalterra

10/07/2018 - 14:28

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, Maria José Català, ha tachado de medida "efectista" e "injusta" la supresión de la empresa pública Divalterra. "El gobierno pretende sacarse las pulgas de la corrupción del presidente de la Diputación de València echándoselas a los trabajadores y a los funcionarios", ha mantenido.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

Dependiente de la Diputación de València, Divalterra está en el centro de la investigación por la que fue detenido el expresidente provincial, el socialista Jorge Rodríguez, junto a varios de sus colaboradores.

Català ha considerado que los funcionarios no pueden "pagar las culpas de las personas irresponsables que no ejecutan con diligencia su labor política" y ha definido como "efectista pero injusta" la decisión de suprimir la empresa.

La 'popular' ha dicho que no le parece la medida "más correcta", porque ha asegurado que el PP "apuesta, confía y cree en los funcionarios y en los técnicos de la administración de la Generalitat y de la Diputación de València, Castellón y Alicante".

"No tienen por qué pagar la culpa de los corruptos o de los supuestos corruptos; no son los responsables y nos parece injusto que quede en entredicho su situación profesional y personal por las culpas de otros, que no son las suyas porque trabajan con diligencia".