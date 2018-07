Villacís enmarca el apoyo de PSOE a presupuesto al "sí quiero de Iglesias a Sánchez" para pagar "el alquiler de Moncloa"

10/07/2018 - 14:36

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha enmarcado el apoyo del presupuesto del PSOE al "sí quiero" del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" para pagarle "el alquiler de la Moncloa".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Hace un mes, en las comisiones de presupuestos, el PSOE entendía que lo que hacía el Ayuntamiento era recortar. ¿Qué ha pasado desde ese presupuesto de recortes a este 'sí quiero' rápido, impulsivo y poco meditado. Tiene que ver con el 'sí quiero' de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Con este presupuesto pagamos la hipoteca, el alquiler de la Moncloa a Pedro Sánchez" ha declarado Villacís a la prensa tras la firma del acuerdo presupuestario entre Ahora Madrid y socialistas.

La edil de Cs duda de que en Ahora Madrid sean capaces de gestionar un presupuesto que se aprueba en julio "cuando, con un año, se quedan en un 33 por ciento de las inversiones ejecutadas". A eso se suma que el PSOE "no se lo ha puesto demasiado difícil" a Ahora Madrid, con 18 enmiendas, que suponen 26 medidas por un valor de 34 millones, "el 0,6 por ciento del presupuesto".

Además, como ha añadido Villacís, "muchas de las enmiendas son un corta y pega de las presentadas el año pasado". Así, se acordó que las viviendas en ejecución en 2017, según Cs, serían 2.585 y subirían a 3.500 este año cuando la realidad es que a día de hoy se quedan en 800 en marcha. Otro caso es el del plan de rehabilitación MAD-RE, "ejecutado al 17 por ciento".

"RODILLO" PARA 180 ENMIENDAS

Begoña Villacís ha lamentado que un año más el "rodillo" pase por encima de Cs dado que no se ha aprobado ni una de sus 180 enmiendas. Únicamente saldrá una del PP, transaccionada, sobre materia social. El concejal socialista Ramón Silva ha expuesto que no se han podido aprobar más porque la ejecución del presupuesto ya está muy avanzada y que para financiarlas habría que paralizar proyectos en marcha. "No es por falta de voluntad", ha aclarado.

"Un año más no es por falta de voluntad política pero nos van a hacer el rodillo nuevamente", ha criticado la portavoz de Cs, que ha tildado al PSOE de ser la "facción más obediente que tiene Ahora Madrid". "Han tardado menos tiempo en ponerse de acuerdo con el PSOE que entre todas las facciones de Ahora Madrid", ha lanzado.

Algunas de las enmiendas de Cs iban destinadas a mejorar el estado de las aceras (1,8 millones) y bajada de impuestos con la Plusvalía como telón de fondo (93 millones). También proponían reducir "la propaganda de los Foros Locales" para destinarlos a lucha contra violencia de género.