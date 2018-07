Almeida cree que el apoyo del PSOE a los presupuestos "es la devolución del favor" de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias

10/07/2018 - 14:57

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que el apoyo dado por el PSOE a los presupuestos de Ahora Madrid no es más que "la devolución del favor" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la moción de censura.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"La conclusión es que forma parte de ese conjunto de pactos que los españoles no conocemos todavía en función de los cuales Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Pedro Sánchez ha devuelto el favor a Pablo Iglesias aprobándole los presupuestos en la ciudad de Madrid", ha señalado Almeida después de que la alcaldesa, Manuela Carmena, y la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, hayan rubricado hoy el acuerdo presupuestario.

Para el concejal del PP se trata de unos "presupuestos injustos que no se van a ejecutar", según la "experiencia de años anteriores". Los madrileños no le debemos nada ni a Pedro Sánchez ni a Pablo Iglesias y lo que no merecemos son unos presupuestos que se aprueban por un pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez", ha concluido.