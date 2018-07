Amigó niega "improvisación" en el cierre de Divalterra y afirma que estaba en la "hoja de ruta desde el principio"

10/07/2018 - 15:13

La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia y vicepresidenta primera de esta institución, Maria Josep Amigó (Compromís), ha negado este martes que haya "improvisación" en el "cierre ordenado" de la empresa pública Divalterra que anunció este lunes y ha asegurado que se trata de una medida contemplada en la "hoja de ruta" del equipo de gobierno de la corporación provincial "desde el principio".

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Así, ha indicado que esta medida es una cuestión de la que se había hablado "muchísimas veces en el equipo de gobierno a lo largo de la legislatura". Amigó se ha pronunciado de este modo tras la junta de portavoces celebrada esta jornada en la Diputación de manera extraordinaria para cerrar los pasos que debe dar la corporación a raíz de la operación 'Alquería', que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo en la empresa pública Divalterra.

La presidenta en funciones ha enmarcado la disolución de Divalterra en la "idea" del ejecutivo de la institución provincial que conforman PSPV, Compromís, EU y València en Comú de "ir vaciando de competencias" esta corporación y las empresas públicas vinculadas a ella.

"Lo hemos hablado siempre. No es nuevo. Es una hoja de ruta que nos marcamos todos los miembros del equipo de gobierno cuando entramos en 2015. Lo teníamos clarísimo. Todos entramos con la idea. Todos compartimos el hecho de ir vaciando de competencias la Diputación" y Divalterra, ha expuesto la vicepresidenta. Asimismo, ha lamentado la "herencia nefasta" recibida en esta última "por la gestión durante veinte años del PP".

En esta línea, Maria Josep Amigó ha agregado que el equipo de gobierno tenía "claro que había que ir mancando las cosas" que se podían "ir eliminando" y ha explicado que tanto ella como el recién dimitido presidente, Jorge Rodríguez --detenido y puesto en libertad con cargos en la operación 'Alquería'--, habían pedido "a los cogerentes de Divalterra" que les trasladaran "aquellas funciones que hacía y que se podían ir trasladando a la Diputación o a otras administraciones".

"El anuncio que hicimos ayer no es diferente al que hemos ido haciendo a lo largo de esta legislatura. Hemos decidido el cierre ordenado pero es la misma decisión que tomamos al inicio de la legislatura. Teníamos que ir caminando hacia el vaciado de competencias de la Diputación y de la empresa pública manteniendo los derechos de los trabajadores", ha manifestado. Amigó ha comentado que en este proceso "se han precipitado los hechos por lo ocurrido" a partir de la operación 'Alquería'.

La responsable provincial ha subrayado la intención de llevar a cabo "un cierre ordenado" de Divalterra y ha afirmado que eso "no significa que mañana vamos a cerrar la persiana". De este modo, ha señalado que el equipo de gobierno "siempre" ha dicho que "las cosas las haremos bien" y "siempre, preservando los derechos de los trabajadores" porque "están por encima de cualquier otra cosa".

"GARANTIZAR LOS DERECHOS"

"Siempre vamos a garantizar los derechos de los trabajadores. Miraremos de qué manera pueden continuar trabajando en la Diputación o en otra administración, siempre garantizando sus derechos", ha insistido Maria Josep Amigó.

"No vamos mañana a cerrar la empresa y a tirar a los trabajadores a la calle. Tenemos claro todos los miembros del equipo de gobierno que es necesario tomar cartas en el asunto y ahora, más pronto que tarde, tenemos que ponernos a trabajar sobre cómo hacerlo de manera siempre legal y ordenada", ha añadido.

Amigó ha trasladado de nuevo un mensaje de "tranquilidad absoluta" a los empleados de Divalterra. "Que estén tranquilos porque ni es improvisación, ni es porque no sabíamos por dónde salir", ha apuntado respecto al cierre.

"NO PODEMOS DAR FECHAS"

Por otro lado, preguntada por los plazos y el calendario para hacer efectiva esta decisión, la vicepresidenta primera ha repetido que no se puede "hablar de fechas" y ha aludido a la necesidad de contar con informes que "avalen jurídica y legalmente" el modo de actuar. "No hablamos de dos meses ni de tres. Eso no lo podemos decir No podemos dar fecha", ha aseverado.

Maria Josep Amigó, que ha expuesto que decisiones como la desaparición de Divalterra "nunca son fáciles", ha defendido "el trabajo hecho desde Divalterra" en los últimos tres años y, en especial, la labor de sus trabajadores a pesar de la "herencia negativa" recibida de Imelsa y de que esta "siempre ha empañado el funcionamiento de la empresa".

Amigó ha afirmado que los brigadistas son "absolutamente necesarios" y ha indicado que "no hay duda de que trabajan muy bien y de que a veces lo hacen en situaciones muy complicadas", como sucede "en la campaña de prevención de incendios".

GARANTIZAR SERVICIOS

En esta línea, ha aseverado que "los servicios que prestan tienen que estar garantizados" y ha expresado el compromiso de "seguir prestándolos desde la Diputación o desde otra administración" y ha subrayado que "lo que no se debe hacer son malas prácticas".

Por su parte, la vicepresidenta cuarta y diputada de EU, Rosa Pérez, ha explicado que recientemente asistió a "la reunión convocada por el comité de empresa" de Divalterra y que expuso la voluntad de acometer "un cierre controlado" de la empresa, "siempre garantizando los puestos de trabajo" porque son "prioritarios".

Pérez ha coincidido con Amigó en apuntar que ahora se debe "ver la manera legal" de llevarlo a cabo y esperar a la elección de un nuevo presidente de la Diputación para poder reunirse con el comité de empresa.