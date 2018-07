País vasco. el valle salado de añana, en 5,5 millones de cupones de la once el próximo 17 de julio

La ONCE dedicará el cupón correspondiente al sorteo del martes 17 de julio al Valle Salado de Añana, en Álava. Para ello, emitirá un total de 5,5 millones de cupones que comercializará a través de los más de 20.000 agentes vendedores en todo el Estado, la web 'www.juegosonce.es' y los establecimientos autorizados.

Al ser un cupón de Diario, por 1,50 euros se podrán ganar 55 premios de 35.000 euros al acertar las cinco cifras, mientras que si se abonan 2 eruos se podrá optar a La Paga, lo cual implica ganar 3.000 euros al mes durante 25 años.

El cupón fue presentado hoy por el diputado general de Álava, Ramiro González; el delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza; el director de la agencia alavesa de la ONCE, Rafael Ledesma, y el director de la Fundación Valle Salado de Añana, Andoni Erkiaga.

Según Andueza, ONCE Euskadi presta servicios actualmente a un total de 3.400 afiliados y emplea a 536 agentes vendedores para la comercialización de los productos de juego de la ONCE. Agradeció su apoyo a la sociedad alavesa, que con la compra de estos productos permite que la ONCE siga prestando sus servicios a los afiliados de la provincia de Álava.

