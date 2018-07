Experto augura que "los efectos digitales no van a acabar con los tradicionales" en el cine porque sería "ridículo"

El técnico de efectos especiales Fidel Pérez ha afirmado este martes en Carmona (Sevilla) que los avances en efectos especiales han cambiado la forma de hacer películas "sin duda", pero ha considerado que "los efectos digitales no van a acabar con los efectos tradicionales" y tener esta creencia "sería tan ridículo como pensar que el cine acabó con el teatro".

Pérez ha realizado estas declaraciones tras su participación en el curso 'Los efectos especiales en el cine', que se celebra del lunes al miércoles como parte de la oferta académica de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El técnico ha considerado que "una buena película no se puede hacer sólo con efectos tradicionales, igual que tampoco es puede hacer solamente con los digitales" y que "debe haber una confluencia de ambas disciplinas que conviven y se complementan".

Los efectos especiales tradicionales son los que se desarrollan en el set de rodaje y los digitales los que se hacen en una sala de montaje. Hay efectos que se pueden realizar sólo de la segunda forma, y otros que se pueden hacer de ambas, como por ejemplo una lluvia que se puede recrear con agua real mediante un sistema de tubos, o se podría hacer digital regando el suelo y utilizando un 'plug-in' que introduzca el fenómeno climático.

El técnico ha valorado los efectos especiales digitales, pero se ha mostrado precavido a utilizarlos en ocasiones en las que no son necesarios. "En este caso, no es muy sensato hacerlo porque si tú metes una lluvia solamente digital, la ropa de la gente va a estar seca y el actor no te va a ofrecer lo mismo si no se está mojando de verdad", ha expresado. Por este motivo, "lo ideal" es representarla de forma real y hacerlo con la ayuda tecnológica para planos secundarios.

Otros efectos, como las explosiones, dependen del presupuesto y de las garantías de seguridad. "Si es un espacio de rodaje muy cerrado y no se puede realizar con garantías, se hace una digital", ha asegurado Pérez, que ha añadido que "por lo general una real va a ser mejor". "No obstante, esto no quiere decir que una vez hecha de forma tradicional se complemente digitalmente para que sea más espectacular", ha añadido.

El técnico ha explicado también cómo se gestionan los efectos especiales y cómo el director indica lo que quiere conseguir y "el cómo lo consigas" es la parte de los especialistas. "El director dice que quiere 20 explosiones aquí, y uno tiene que encargarse de que las haya sin que se pase de presupuesto. A lo mejor tienen que hacerse todas, o bien hacer diez y luego repetirlas con tecnología digital".

Así pues, el director se encarga de la parte creativa y después, tras su "pelea particular" con producción, que le da un presupuesto, transfiere a los técnicos de efectos especiales el encargo y son ellos los que tienen que adaptar lo que se busca a las condiciones que hay.

Pérez ha trabajado en diversas películas como jefe del equipo de técnicos o como parte de él. Entre ellas destacan 'After', de Alberto Rodríguez, 'Tres días', de Francisco Javier Gutiérrez, 'Hable con ella', de Pedro Almodóvar, 'Animax', de José Francisco Ortuño y Laura Alvea, y 'Tu hijo', de Miguel Ángel Vivas.