Lastra dice que ilegalizar partidos porque "piensan distinto" no sucede en democracia

10/07/2018 - 16:30

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, afirmó este martes que ilegalizar partidos porque "piensan distinto" no es una cuestión que ocurra en democracia.

De esta manera respondió en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por la idea que defiende el candidato a la Presidencia del Partido Popular Pablo Casado de ilegalizar partidos independentistas con una modificación de la ley de partidos.

A este respecto, la 'número dos' del PSOE aseguró que "evidentemente" no comparten esa idea y recordó que se modificó la ley de partidos para ilegalizar a aquellos "que formaban parte de bandas terroristas, pero ilegalizar partidos porque piensan distinto, eso pasará en otros países del mundo, pero no en un país democrático como es España. Eso no sucede en democracia", remachó.

