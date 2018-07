Valtonyc no se arrepiente y advierte: "Deberían darnos las gracias de que sólo hagamos canciones"

La justicia belga le ha dejado libre a la espera de estudiar la euroorden

Asegura que España atraviesa una crisis de legitimidad y responde con represión

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, se encuentra en Bélgica tras huir el día 23 de mayor de su ciudad para no cumplir con la orden de entrar en prisión dictada por la Audiencia Nacional. El joven artista ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

Pese a su situación de 'exilio' voluntario, Valtonyc no muestra ninguna clase de arrepentimiento, al contrario, dice que no se arrepiente de sus canciones y las justifica porque "nosotros sufrimos los recortes políticos, también tenemos que sufrir la corrupción política y que no haya dimisiones", explica el rapero.

Asegura que podría ser mucho peor y advierte que cree que las autoridades "deberían darnos las gracias de que sólo hagamos canciones porque se merecen mucho más".

La justicia belga le ha dejado en libertad sin condiciones, a la espera de pronunciarse sobre la euroorden emitida por España y en la que, según mostró el propio Valtonyc en un tuit, se le acusa de "terrorismo".

En las calles de Bruselas, algunos le reconocen, y le desean que pueda regresar pronto a casa. Su caso no es único, otros músicos han sido condenados en España, como Pablo Hasel, La Insurgencia o César Strawberry. Lo que identifica con una escalada de la represión. "La gente ya no va a votar, la gente no cree en la justicia, la gente no quiere la monarquía", explica Valtonyc. "Y frente a esta crisis de legitimad solo pueden responder con represión o violencia".

En sus canciones, Valtonyc insulta al rey y ensalza a organizaciones terroristas como ETA o el GRAPO.

Y este es el mensaje que ha dejado en su último video: "Quería pedir disculpas a las ratas y a los cerdos por haberlos comparado con según que políticos y poderosos de este estado. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir".