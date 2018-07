Olona exige concreción en la posición común de España sobre la reforma de la PAC

10/07/2018 - 18:15

El consejero y el ministro de Agricultura se reunirán el 18 de julio en Jaca (Huesca)

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Desarrollo Rural y Sostebilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha participado este martes en el Consejo Consultivo y en la Comisión Sectorial de Política Agrícola, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El objetivo del encuentro era fijar una posición común de España con respecto a la reforma de la PAC, aunque finalmente no se ha sometido a aprobación, por lo que Olona ha exigido "concreción" para fijar esa postura común.

"Tenemos que concretar mucho más de lo que plantea el documento que nos ha presentado el ministro", ha explicado el consejero, quien lo ha calificado como "un buen punto de partida, pero excesivamente general", ya que ha considerado que se encuentra "lejos" del nivel de concreción al que se debe de llegar como posición común de la política agraria.

Por otra parte, Olona también ha reconocido que en este documento ya se recogen algunos de los postulados defendidos desde Aragón: "La idea de centrar la ayuda en quienes más dependen de la agricultura está prácticamente recogida de forma literal, la referencia a la agricultura familiar o la necesidad de concretar las contribuciones ambientales mediante sistemas más verificables", ha señalado.

"Pero no estoy conforme con que se recojan de una forma general e imprecisa", ha dicho el consejero, quien ha reconocido que le hubiese gustado más haber salido este martes de la reunión con una posición común.

Olona ha insistido a Planas en la necesidad de formular planteamientos y propuestas concretas de modificación del articulado que ya existe encima de la mesa y que ya se han hecho desde Aragón. "De hecho, el ministro ha emplazado a todas la Comunidades a trabajar en este sentido. Por lo tanto, desde este punto de vista considero satisfactoria la reunión en la medida en que se ha aceptado un planteamiento defendido desde nuestra Comunidad", ha manifestado Olona.

El ministro ha hecho también hincapié en la cuestión del presupuesto. "Esta es una cuestión que nos preocupa mucho a todos, porque estamos de acuerdo en que es insuficiente y que no se puede volver a reducir, pero nuevamente he insistido en la idea de que no solo tenemos que hablar de la cantidad, sino para qué lo vamos a dedicar y a quienes", algo que el consejero ha apuntado que ya no solo defiende Aragón, también se han sumado otras Comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Navarra, La Rioja o Cantabria.

"Es satisfactorio comprobar que ya no estoy solo con la posición que defiendo desde Aragón, y la misma idea de que tenemos que avanzar y seguir concretando ha sido manifestada por varios consejeros y consejeras", ha alegado Olona.

REUNIÓN EN OCTUBRE

Planas ha presentado durante el consejo el documento, pero no lo ha llevado a la posterior aprobación y ha convocado una nueva reunión para el 8 de octubre. Mientras, ha emplazado a todos los consejeros del ramo a seguir trabajando durante los meses estivales a través de comisiones bilaterales, donde la reforma de la PAC será una de las cuestiones centrales, pero no la única.

La comisión bilateral de Aragón tendrá lugar el próximo 18 de julio en Jaca. El consejero se reunirá con el ministro para detallar la posición común aragonesa que viene defendiendo desde hace meses y que se sustenta en el acuerdo firmado con partidos políticos y organizaciones agrarias el pasado mes de mayo.

Asimismo, Olona ha reconocido que pretende salir de esa reunión con una solución definitiva a algunos problemas "históricos" como el de las balsas de Ontiñena y Ballobar.

CONFERENCIA SECTORIAL

Tras el Consejo Consultivo, ha tenido lugar la Conferencia Sectorial de Política Agrícola, cuyo objeto ha sido el reparto de 293 millones de euros entre las Comunidades autónomas. De ellos, Aragón recibirá 20, lo que supone un 6,83 por ciento, "una cifra que se corresponde con lo que nosotros habíamos solicitado, y relevante si la ponemos en el contexto nacional", ha defendido Olona.

De esos 20 millones de euros que recibirá el Gobierno de Aragón, 9,8 corresponden al Programa de Desarrollo Rural, algo más de 6 millones a acciones de promoción agroalimentaria --sobre todo centradas en la promoción del vino en terceros países-- y el resto corresponden a cuestiones relaciones con la sanidad vegetal y animal, entre otros.