Tenerife muestra las posibilidades profesionales que ofrece al sector de la animación

10/07/2018 - 18:55

El Cabildo de Tenerife ha mostrado hoy martes las posibilidades profesionales que ofrece el sector de la animación en la isla a través de la jornada denominada 'I want you for animation', organizada por Turismo de Tenerife a través de su Film Commission.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, en la que han participado más de un centenar de estudiantes y una decena de empresas y entidades de formación, responde a las necesidades detectadas en el sector de la animación de Tenerife relacionadas con la capacitación de profesionales que respondan a la demanda de las empresas de un sector que es cada vez más potente en la isla.

El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, ha recordado que el Cabildo lleva años apostando por el sector audiovisual y el de la animación por su capacidad de generar empleo cualificado en la isla.

"Hace 18 comenzó su andadura la Tenerife Film Commission para atraer hacia la isla el rodaje de producciones audiovisuales. Hoy hemos conseguido construir un potente ecosistema que combina muy bien la fiscalidad, el talento y la calidad de vida junto al apoyo institucional al sector", dijo.

Bernabé ha destacado que, en el caso concreto de la animación, su potencialidad "sigue siendo enorme", de hecho, en estos últimos años se han asentado en Tenerife un total de siete empresas del sector que han generado en torno a los 200 empleos.

La jornada formativa, que se ha desarrollado en Tenerife Espacio de las Artes, ha contado con la participación de estas empresas con sede en la isla, concretamente 3 Doubles Producciones, B Water Studios, La Casa Animada, Mondo TV, People Moving Pixels, Salero Animatio Studio y Tomavisión, además de la Asociación Canaria de Empresas Profesionales del sector de la Animación, el Videojuego y los Efectos Visuales.

Entre los contenidos que se han abordado en la jornada destacan aspectos muy prácticos relacionados con las posibilidades de progresar laboralmente en el mundo de la animación, cómo financiar proyectos o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo en una empresa del sector audiovisual, entre otros.