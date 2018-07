Cambiemos Orihuela respaldará la moción de censura contra Bascuñana junto al PSPV

10/07/2018 - 18:50

El portavoz de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, ha indicado que la formación firmará, junto al PSPV oriolano, la moción de censura contra el alcalde 'popular' de la ciudad, Emilio Bascuñana, tras conocerse que la Conselleria de Sanidad no tiene constancia de que el primer edil ejerciera funciones en la dirección territorial de Sanidad en Alicante durante los años que estuvo destinado. Así, las cosas la moción cuenta con 10 de los 25 votos del pleno.

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

Cabe recordar que Emilio Bascuñana negó el pasado mes de mayo que hubiera cobrado durante seis años sin acudir a su puesto de trabajo en la Conselleria de Sanidad. El alcalde de Orihuela se pronunció así a raíz de una información en la que se aseguraba que había ocultado en su currículum que entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de enero de 2014 estuvo en una adscripción funcional en la dirección territorial.

Ahora, el PSPV ha instado al resto de grupos a secundar una moción de censura y Cambiemos Orihuela ha indicado que la apoyará. En declaraciones a Europa Press este martes, el portavoz Karlos Bernabé ha señalado que mañana miércoles respaldarán la medida aunque esta noche la asamblea de la formación deberá ratificar la decisión.

Bernabé ha subrayado que, sin el respaldo de Ciudadanos, la moción se queda con solo 10 votos, frente a los 11 concejales que tiene el PP, los tres de la formación 'naranja' y el voto de Foro Demócrata.

"Ante estas circunstancias la moción de censura tenía que presentarse", ha alegado Bernabé que ha agradecido que el PSPV, con sus ocho ediles, haya tomado la iniciativa.

Asimismo, sobre el documento que ha redactado el PSPV, Karlos Bernabé ha indicado que "obviamente no es el documento soñado ni por ellos ni por nadie, pero tenemos que asumir que es un gobierno de nueve meses en interinidad prácticamente".

Un documento que, sin embargo, si es "suficiente para que el gobierno fuera algo más que sacar a Bascuñana; entendíamos que apoyábamos independientemente que numéricamente no estuviera garantizado porque al final si la razón que daba Ciudadanos para no moverse del sitio era que no había una alternativa, pues ya está".

Bernabé ha explicado que está "por determinar" cuánto tiempo estará la moción en la notaría, pero ha estimado que 15 días "sería mucho, un plazo a lo mejor de 7 a 10 días".

Finalmente, ha apuntado que si la moción no sale adelante, Ciudadanos tendrá "que explicar" por qué "no solo está poniendo trabas a la moción, sino que por el momento siguen estando en el Gobierno y no han tensionado ni un poco".

"Nos queda seguir apretando para forzar que el alcalde asuma responsabilidades pero sabiendo que Ciudadanos no nos va a ayudar", ha zanjado.