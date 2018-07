Barcelona se adhiere en comisión a las demandas de la Plataforma de Afectados por el Top Manta

10/07/2018 - 21:47

Rechaza una propuesta de la CUP para crear "lugares seguros" para los vendedores ambulantes

La comisión de Economía y Hacienda de Barcelona ha aprobado este martes a propuesta del PP adherirse a las demandas de la Plataforma de Afectados por el Top Manta, que pide acciones para evitar la venta ambulante ilegal en la ciudad.

La iniciativa ha prosperado con el apoyo del PP, el grupo Demòcrata, Cs y PSC; el rechazo de la CUP, y la abstención del Gobierno de BComú y de ERC, porque critican el discurso del PP y su forma de abordar el asunto, que se tratará en una reunión con administraciones y entidades convocadas por el Síndic de Greuges el jueves, ha dicho el teniente de alcalde Gerardo Pisarello.

Javier Mulleras (PP) ha sostenido que el 'top manta' representa una competencia desleal al comercio que paga sus impuestos, y ha recordado que se acordó presentar una declaración institucional en apoyo a la plataforma en el pleno de junio, que no prosperó porque no firmaron la CUP y tampoco BComú ni ERC, porque la promovió el grupo popular.

Con todos los votos en contra excepto el apoyo de la CUP, ha descartado crear zonas seguras para la venta ambulante para garantizar los derechos migrantes, como ha defendido Eulàlia Reguant (CUP), que ha señalado que su propuesta no es suficiente y es un "parche", pero una forma de que los vendedores no sean perseguidos sistemáticamente mientras no haya más planes de empleo ni permisos de trabajo.

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, TASAS Y TURISMO

Preguntado por el PP por la Agència Tributària de Catalunya, el gerente Jordi Ayala ha explicado que, tras la firma del convenio con el Ayuntamiento, desarrollaron el sistema informático y ya se ha efectuado la primera remesa masiva --de 10.000 expedientes con unos 4,8 millones-- y, por otro lado, ha asegurado que el intercambio de información ha permitido incrementar un 20% las liquidaciones a grandes contribuyentes.

La comisión ha aprobado una propuesta del PSC para exigir la cesión al Ayuntamiento del 100% de la tasa turística que se recauda en la ciudad, y constituir una comisión con la Generalitat, algo que han apoyado también el Gobierno de BComú y el PP, mientras que PDeCAT, ERC y la CUP han votado en contra, y Cs se ha abstenido.

A propuesta de Cs, ha aprobado reunir al Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona para prevenir cualquier tipo de colapso y asegurar un buen funcionamiento del Aeropuerto de El Prat, algo que, aunque el Gobierno municipal ha asegurado que el encuentro ya está previsto, para el 17 de julio, han apoyado todos los grupos menos de ERC y el concejal no adscrito Joan Josep Puigcorbé, que se han abstenido.

También se han tratado nuevas tasas que el Gobierno de Colau plantea para "poner en orden la actividad turística desarrollada en el espacio público", que los grupos votarán en el pleno municipal --han hecho reserva de voto--, como una nueva para autocares turísticos en la Font Montjuïc, medidas ante servicios de 'sharing' de bicicletas y motos y una que grave el aprovechamiento del espacio público a grandes empresas transportistas de energía.

BONIFICACIONES DEL IBI

Ha prosperado una propuesta de ERC para instar al Gobierno municipal a actualizar las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a familias numerosas y monoparentales, tras la última actualización de los valores catastrales del pasado año.

La comisión también ha aprobado una propuesta del PDeCAT para que el Gobierno municipal presente un informe de las líneas estratégicas y de las acciones ejecutadas vinculadas al sector del diseño y la moda.