Pearl Jam despliega una oda al rock melódico en el Palau Sant Jordi

La banda estadounidense Pearl Jam ha desplegado la noche de este martes en el Palau Sant Jordi de Barcelona una oda al rock'n'roll más melódico en un concierto de más de dos horas y alto voltaje, que ha sido un repaso a su discografía.

Con las entradas agotadas y antes de actuar en el Mad Cool Festival de Madrid el jueves, el grupo de Seattle ha salido a las 21.40 ante un aforo veterano y tan local como internacional que casi ha logrado acabar con las existencias de 'merchandising' a una hora de que empezara el show.

Los fans han recibido con apabullante energía a los estadounidenses, que no visitaban Catalunya desde 2006 -cuando estuvieron en el Palacio de Deportes de Badalona-, y lo han hecho arrancando con 'Long Road', el mismo tema que con el que empezaron en su última visita al Palau Sant Jordi en el año 2000, para continuar después con 'Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town'.

Su música, influida por bandas míticas de su niñez y juventud en los años 60 y 70, ha explosionado en el Sant Jordi poniendo a saltar al aforo al completo con 'Corduroy', exprimiendo una euforia que luego el grupo ha llevado a un terreno más pausado si cabe con 'Hail Hail'; después, en un giro de guión, guitarras y voz -en el caso de Eddie Vedder- han rasgado hasta dar con sus propios límites con con 'Mind Your Manners' y 'Do The Evolution'.

Contrarios a los vídeos musicales y a cualquier artificio que no sea la música, su único efecto visual ha sido unas pantallas para que su incondicional público pudiera degustar apropiadamente sus riffs de guitarra, y así ha sido: su electricidad rock extraída con brutalidad ha más que satisfecho al Palau Sant Jordi.

Con una chuleta en la mano y una botella en la otra, Vedder se ha esforzado en decir en castellano: "Hace 12 años de la última vez", y ha agregado que el partido de fútbol de España contra Rusia fue una mierda, logrando sonados aplausos antes de pasar a cantar una ensoñadora 'Ghost'.

Los Pearl Jam han proseguido su viaje melódico por 'Nothing As It Seems', y después Vedder ha agradecido la presencia de locales pero también de canadienses, americanos, portugueses y rusos, a los que ha pedido disculpas por su broma anterior, y ha pasado a cantar 'Setting Forth', de su álbum en solitario 'Into the Wild', y después el tema de la banda 'Given to Fly'.

La energía ha regresado después con una rugiente 'Even Flow' que ha puesto en absoluta comunión a todos los fans en un solo salto, tras lo que ha bajado la intensidad y ha dado un discurso sobre la vida, la muerte y la familia, abonando el terreno para cantar 'Oceans', canción por la que circulaba una petición en redes sociales dedicada a Israel, y que ha rematado con 'Light Years'.

"IGUALDAD DE LAS MUJERES"

"Si necesitan a un hombre fuerte para trabajar por la igualdad de las mujeres, esta canción la tocamos para nuestras madres, esposas, novias, hermanas e hijas", ha dicho Vedder para introducir uno de los más antiguos sencillos de la banda, 'Daughter', a la que ha seguido la atronadora 'Better Man' en una comunión colectiva de euforia.

La banda, fundada en Seattle en 1990, no ha bajado la intensidad y ha regalado un sonado y preciso 'Jeremy' que ha sido saludado con absoluto desenfreno, una energía que el grupo ha aprovechado para saltar a 'Go', recurrir a la ya tradicional en Barcelona 'State of Love and Trust' y a la sugerente 'Porch', con la que Vedder ha descendido del escenario para darse un baño de masas y darse una breve pausa tras una veintena de canciones.

Con una declaración de intenciones hacia la calma, el grupo ha regresado después con la canción de Vedder en solitario 'Sleeping By Myself', seguida de la nostálgica 'Come Back'; tomando después un camino ascendente hacia 'Lightning Bolt'.

Ya con sabor a final tras más de dos horas y media, el grupo ha regalado a sus fans 'Once', una codiciada 'Black' y la traca final de 'Rearviewmirror', no sin antes despedirse con un segundo bis para un entregado público.

En el marco de su gira europea 2018, la banda llevará a cabo una treintena de conciertos, cinco de ellos en América del Sur --el pasado marzo--, una quincena en Europa, y siete en América del Norte, tras su gira anterior en 2016 que se quedó en Estados Unidos.

El tramo europeo empezó en el Ziggo Dome de Ámsterdam (Holanda) el 12 de junio, y después de pasar por el Nos Alive Festival de Lisboa (Portugal) este sábado 14 de julio, terminará en Londres el próximo martes.