Madrid. el psoe asegura que pp y ciudadanos están desesperados porque están fuera del gobierno y el ayuntamiento

11/07/2018 - 12:39

La portavoz de Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, aseguró este miércoles que tanto el PP como Ciudadanos viven una "absoluta desesperación" porque están fuera tanto del Gobierno como del Ayuntamiento de la capital.

Así lo apuntó tras la sesión plenaria donde se aprobaron los Presupuestos Generales de 2018 para la ciudad de Madrid gracias al acuerdo entre Ahora Madrid y el Grupo Socialista, algo que tanto para PP como para Ciudadanos responde al apoyo anterior de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa.

Ante estas acusaciones, Causapié señaló que tanto PP como Ciudadanos buscan debates que no tengan que ver con la ciudad de Madrid, "porque no quieren entrar a debatir si las propuestas que ha presentado el Grupo Municipal Socialista son buenas o no para los madrileños, porque saben que lo son. Por tanto, buscan argumentos que están fuera".

Por ello, afirmó que el PP y Ciudadanos están en una situación de "absoluta desesperación" y, por ello, "están buscando esa confrontación y esa crispación que el PSOE no quiere".

Añadió que están ahí para solucionar los problemas de los madrileños y de la ciudad de Madrid, y "no estamos para tener broncas con nadie y mucho menos con el Grupo Popular en Madrid ni con Ciudadanos".

Por último, Causapié comentó que "la crispación, su desesperación y su búsqueda de bronca es algo que es de ellos", pero demandó que les dejen trabajar, que "es para lo que estamos".

