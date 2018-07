El pp elude comentar las "posibles" grabaciones a corinna

11/07/2018 - 14:09

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Carlos Rojas, prefirió este miércoles no hacer comentarios sobre las supuestas grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein que se han difundido y según las cuales el rey emérito Juan Carlos I la habría utilizado como testaferro en Mónaco. "Permítanme que no me manifieste", declaró.

"Permítame que no entre en esas consideraciones, hablamos de posibles grabaciones que serán o no reales", respondió Rojas en el Congreso de los Diputados al ser preguntado por las informaciones publicadas por 'Okdiario' y 'El Español' sobre una supuesta grabación de una conversación entre Corinna y el comisario José Manuel Villarejo.

