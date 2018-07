Cataluña. el pp, a sánchez: "no se puede ser pusilánime" frente a posibles desacatos del independentismo

11/07/2018 - 14:35

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular Carlos Rojas advirtió este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no se puede ser pusilánime" frente a los líderes independentistas que podrían desobedecer la orden del juez Pablo Llarena en la que suspende a los diputados acusados de rebelión.

Así se pronunció en rueda de prensa en la Cámara Baja, después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tildase de "indecente" la suspensión, asegurase que "la respuesta la dará el Parlament, que es quien debe defender su soberanía", e insistiese en que no pedirán a ningún diputado que renuncie al acta.

Ante esta situación, el dirigente popular dijo al Gobierno que "no se puede ser pusilánime" y "no se puede mirar hacia otro lado cuando pretenden vulnerar la ley un día sí y otro también". "Cuando hacen anuncios de que se va a ir contra la ley y el Estado de Derecho, tiene que salir inmediatamente el Gobierno a parar esos anuncios y a decir que frente a la ley no se juega", sentenció.

