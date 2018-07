El padre de ignacio echevarría, la víctima española del atentado yihadista de londres: "mi hijo murió en una guerra y fue por voluntad propia"

12/07/2018 - 13:02

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 12 (SERVIMEDIA)

Joaquín Echevarría, el padre de Ignacio Echevarría, el español que murió en el atentado yihadista en Londres en junio de 2017, contó este jueves que le consuela y tranquiliza pensar que su hijo "murió en una guerra y fue por voluntad propia". "Ignacio no quería morir, pero él sabía que no podíamos andar por la calle y no inmiscuirnos en los problemas de los demás", sentenció.

Echevarría agradeció, ante las preguntas de los periodistas, el trato que recibió su hijo después de su muerte en el atentado terrorista. "Tuvo una conducta fuera de lo frecuente y eso es producto de su bondad; Ignacio era una buena persona".

El padre de Ignacio explicó que su hijo "se metió en la pelea cuando estaban atacando a un policía y a una mujer, luego llegó otro policía". "Después mi hijo podría haber corrido porque aún no estaba herido y los otros tres ya estaban en el suelo y en lugar de correr continuó en la pelea y murió", remachó visiblemente emocionado antes de participar en los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, Echevarría comentó que le consuela saber que su hijo "estaba feliz cuando murió y tuvo una buena vida". "Ignacio no es una víctima casual de la maldad, es una víctima de su forma de entender la vida y de su arrojo", sentenció.

De todos modos, diferenció a su hijo de la mayoría de víctimas del terrorismo. "Tengo que admirar profundamente a los que lo fueron conscientemente, pero no de un acto de un momento, sino los que lo fueron por su entrega en su profesión o su dedicación a la sociedad y fueron asesinados por eso", remachó en referencia, por ejemplo, a los policías y concejales asesinados por ETA.

"Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez sabían que los podían matar, sabían que estaban en el punto de mira de los malos. Y además, los malos estaban siendo jaleados por partidos políticos que apoyaban la maldad. Incluso hemos visto a la Iglesia católica no celebrar funerales y maltratar a las víctimas", sentenció.

