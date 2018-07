Cataluña. el gobierno reivindica la justicia española tras la decisión de alemania sobre puigdemont

El Gobierno no entró a hacer valoración alguna sobre la decisión de un tribunal alemán de extraditar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont sólo por delito de malversación, aunque reivindicó a la Justicia española y el derecho interno de España.

Así lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, antes de clausurar el programa "Women to Watch" de PWC, cuando se le preguntó por la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en Alemania, de extraditar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont solo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por el de rebelión del que le acusaban la Fiscalía española y el magistrado español Pablo Llarena.

Calvo aseguró que conoció ese hecho después de la reunión que mantuvo en Moncloa por la mañana con el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Calvo indicó que igual que no se pronuncia sobre lo que acontece en la Justicia española, tampoco lo hace sobre lo que acontece en la de otro país, como es Alemania "y del que formamos parte conjunta en la Unión Europea".

"Lo que no quita", añadió, "para que nosotros deseemos, como no puede ser de otra manera, que la Justicia española pueda trabajar también con nuestro Derecho, con el Derecho interno de nuestro país, con la situación más normal posible para sacar adelante un proceso y una causa que todos conocemos y que es también parte del trabajo de la Justicia Española". "Pero no tenemos que hacer ningún pronunciamiento, ni lo hacemos de nuestra Justicia tampoco de la de otro país", remachó la vicepresidenta.

Sobre la cita que mantuvo con Aragonés, la vicepresidenta destacó que forma parte de la normalidad y de lo que "queremos que sea habitual con los gobierno de todas las comunidades autónomas".

Además, señaló que la reunión "forma parte de otra imagen con contenido, de normalidad y de respeto a nuestra Constitución, que es hablar con franqueza y lealtad desde el Gobierno con los gobiernos de las autonomías, y en este caso con el de Cataluña, para que todo entre en el ámbito de la política, del encuentro, que es en el único ámbito en el que las cosas se pueden resolver en democracia".

