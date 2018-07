Pablo simón: "a partir de 2019 vamos a ver en todas las comunidades gobiernos de coalición"

El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón aseguró este jueves que tras las próximas elecciones del año 2019 "vamos a ver en todas las comunidades autónomas gobiernos de coalición". "Es impensable que volvamos a un escenario bipartidista a medio plazo", remachó.

Simón defendió que "Ciudadanos y Podemos van a estar seguro por encima del 12% o 15% y eso va a obligar a que los partidos tengan que pactar, llegar a acuerdos y a partir de ahí gobernar, aunque sea algo que está costando de entender en España", ante las preguntas de los periodistas en los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

EL MURO JUVENIL

El politólogo participó en el curso 'Jóvenes: retos y oportunidades' impartiendo la charla '¿Cómo superar el muro juvenil?'. Simón definió este "muro" como "esas dificultades sutiles a las que se enfrentan los jóvenes para conseguir labrarse un futuro".

Además, Pablo Simón puso ejemplos como "el mercado laboral que aboca a los jóvenes a trabajos precarios", "el Estado del bienestar que no es suficientemente redistributivo y da a los jóvenes pocas oportunidades de emancipación".

En definitiva, para el analista político "los jóvenes han sido los perdedores de esta crisis y los que necesitan una inversión importante como colectivo".

Simón también reconoció que a los partidos políticos les interesa más centrarse en el colectivo de mayores de 55 años porque suponen un 40% del censo. "Los menores de 35 años son solo el 20% del censo y, además, son más abstencionistas y votan más a Ciudadanos y Podemos", dijo.

De todos modos, recalcó que "cuando a partir del 2019 y el 2020 comience a haber gobiernos de coalición entre los partidos senior y los partidos junior es posible que los jóvenes entren más en la agenda, porque los partidos se preocupan más de su electorado y Podemos y Ciudadanos es más fácil que muevan el foco para que se hable de los menores de 35 años".

PRIMARIAS DEL PP

Simón, como analista político, también opinó sobre las posibilidades que tienen Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría como candidatos a presidir el PP. El politólogo sentenció que "ambos son buenos candidatos, con sus sombras y sus luces, para el PP; al menos para cortar la sangría de votos que, según todos los sondeos, estaban sufriendo desde que comenzó la legislatura de Rajoy".

De todos modos, recalcó que "nadie puede saber qué va a pasar en el Congreso" del PP. "Sabemos que no va a haber lista de integración y que hay 3.184 compromisarios y no podemos saber a priori qué va a votar esta gente. Va a estar abierto. Casado y Sáenz de Santamaría no están durmiendo muy bien estos días. Hasta el 20 o 21 no tendremos la respuesta".

