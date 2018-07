Cataluña. en comú pide a la fiscalía que retire sus acusaciones por rebelión tras el fallo alemán

12/07/2018 - 16:26

La portavoz de Catalunya en Comú en el Parlamento catalán, Elisenda Alamany, reclamó este jueves a la Fiscalía que retire las acusaciones por rebelión a los dirigentes independentistas encarcelados tras descartar un tribunal alemán este delito en su autorización para extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En declaraciones en el Parlament, Alamany interpretó la resolución de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein como "un golpe a la vía Llarena", por el magistrado del Tribunal Supremo español, quien a su juició "se inventó la violencia en movilizaciones pacíficas para justificar la acusación por rebelión. "No hubo violencia y por tanto no puede haber rebelión", le criticó la portavoz de los Comunes, señalando que esa tesis "no hace más que acumular derrotas".

Ahora, espera que el fallo alemán suponga "un punto y aparte" y acabe con la judicialización de la política, y emplazó a la Fiscalía General del Estado a "dar pasos y retirar las acusaciones de rebelión".

