Ángel gabilondo: "los jóvenes necesitan vivienda, buena remuneración y educación de calidad"

13/07/2018 - 10:54

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, aseguró este viernes que "los jóvenes necesitan vivienda, buena remuneración y buen empleo y educación de calidad".

De todos modos, Gabilondo remarcó que eso a él le "parece poco, aunque muchos digan ojalá hubiera eso". "Todo eso está bien, es imprescindible, pero poca cosa; se necesita mucho más", sentenció antes de exponer la ponencia '¿Qué respuestas podemos dar a los jóvenes?' en los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Gabilondo, además, quiso destacar que "lo primero que hay que hacer es no hablar en nombre de los jóvenes". "Hay que hablar con ellos y que digan sus propias palabras. No me gusta el paternalismo. No hay que imaginar cómo son los jóvenes ni decirles cómo tienen que ser", remachó.

