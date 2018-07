Alberto garzón pide investigar en el congreso a juan carlos i y trabajar por abolir la monarquía

13/07/2018 - 11:07

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, anunció hoy en el Fórum Europa que pedirá la comparecencia de Juan Carlos de Borbón en una comisión parlamentaria de investigación sobre sus negocios y apostó por trabajar desde la "alianza republicana" que apoya al nuevo Gobierno para "replantear absolutamente todo" en el modelo de Estado, incluida la abolición de la monarquía.

En su intervención en el citado foro de debate, organizado por Nueva Economía Fórum, aseguró que las informaciones sobre los supuestos negocios de Juan Carlos I "no son novedades" porque desde hace tiempo había "indicios suficientes que apuntaban en esa dirección" y de hecho él mismo formuló hace cinco años varias preguntas parlamentarias que quedaron "sin respuesta" porque la monarquía es una "sombra" de la democracia, una "zona de oscuridad".

Hoy, subrayó, lo que hay son "pruebas" de esos hechos gracias a las declaraciones de uno de los actores, la princesa Corinna, que apuntan a que esa forma de actuar era "incluso una posible norma" del Monarca. Garzón enfatizó, en ese sentido, que las dinastías que han reinado en España, desde los Trastámara a los Borbones pasando por los Austrias, siempre "han perjudicado al pueblo llano" incluso bajo regímenes políticos liberales, y todas ellas han compartido "la particular obsesión con que la cosa pública en realidad es la cosa privada".

ESCÁNDALO

Garzón se mostró convencido de que el comportamiento por el que ha sido condenado Iñaki Urdangarin "no hubiera sido posible sin participación directa de la Casa Real", y denunció que todo constituye "un escándalo, aunque hayamos empezado a naturalizarlo".

Además, criticó, resulta "incomprensible" en democracia que haya una institución "blindada" que actúa "prácticamente con total impunidad". No basta con introducir transparencia, alertó, sino que para la verdadera democratización es necesario que la monarquía "esté abolida".

Reconoció que le sorprende "enormemente el silencio" del Gobierno y de la propia Casa Real ante las informaciones que se están publicando, y sugirió la posibilidad de que "muchas instituciones" del Estado, incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fueran conscientes de las "tretas" del entonces Monarca en sus "saqueos" y le protegieran pensando que proteger la monarquía es proteger España, algo que no es cierto, sobre todo si la monarquía maniobra "en contra" de España incluso afectando a la seguridad nacional, a la hacienda pública, no solo por un cómputo cuantitativo sino por "el mensaje" que se lanza a la sociedad y a los contribuyentes, y a la imagen y la decencia del país.

CLOACAS DEL ESTADO

Se mostró convencido de que el comisario Villarejo, que grabó las conversaciones con la amiga de Juan Carlos I, no es republicano, y que todo está saliendo a la luz por las "peleas en las cloacas del Estado", pero pidió no mirar el dedo sino la Luna y asumir que había instituciones, el CNI y la Policía Nacional, que "sabían lo que estaba pasando" y no actuaron, lo cual es un "reflejo de la putrefacción" de esas instituciones.

Garzón aseguró que el grupo de Unidos Podemos, del que forma parte Izquierda Unida, pedirá la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en la que llamarán a comparecer a "todo el mundo que esté afectado", incluido el anterior Monarca, porque, como dijo la ministra de Justicia, está aforado pero desde que abdicó no es inviolable, por lo que está "expuesto" a esa investigación y hay un "hueco legal" al menos para investigar todo lo posterior a ese momento.

En otro momento de su intervención, al analizar la situación en Cataluña, Garzón cargó contra jueces de las "altas esferas" vinculados al PP, como los que han condenado al rapero Valtonyc a tres años de prisión por decir en una canción que los borbones son unos ladrones, algo que es "un hecho históricamente comprobado".

Al vincular los valores republicanos que defiende Izquierda Unida con la solución política a la situación en Cataluña, alertó de que tarde o temprano habrá que abordar un replanteamiento global del modelo de país con una "revisión total" de la Constitución y con la iluminación de "varias zonas oscuras que tendrán que ser abolidas" por la vía democrática, precisó. "Derrocar no vamos a derrocar a nadie", dijo en respuesta a una pregunta.

13-JUL-18

