El psoe no contempla ninguna iniciativa hasta escuchar las explicaciones del director del cni

16/07/2018 - 14:00

MADRID, 16

El Gobierno no contempla "a día de hoy" apoyar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, como reclama Unidos Podemos, en la que se investiguen los supuestos negocios de Juan Carlos de Borbón y su posible utilización del cargo de jefe del Estado para incrementar su patrimonio personal, tras las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, hasta escuchar al director del CNI, Félix Sanz Roldán.

"A día de hoy, y pendientes de que comparezca el director del CNI, no vemos otra iniciativa más que esta, y por tanto no vemos la comisión de investigación; vamos a esperar que comparezca". De esta manera resumió el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa que ofreció en la sede federal del PSOE, la posición que el partido tiene al respecto.

El 'número tres' del PSOE insistió en que la posición del Ejecutivo y de los socialistas es esperar a la comparecencia ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conocida como de secretos oficiales, del director del CNI para aclarar la actuación del servicio de inteligencia a la que hace referencia Corinna.

Ábalos remarcó que el procedimiento de que comparezca el director del CNI en esa comisión es el "cauce normalizado", y es "absurdo" pensar que hay que actuar de una determinada manera ante "cualquier provocación", porque "estaríamos a merced de cualquier interés". "Lo nuestro", añadió, "es apostar por lo que corresponde y de acuerdo a lo que corresponde, no de acuerdo a las intenciones" de cada parte.

Sin embargo, después reconoció que esta "no es una cuestión que nos estremezca". "No es cuestión que no haga plantearnos esto ni como chantaje ni como nada; son informaciones que han aparecido y a las que se les están dando un tratamiento desde el ámbito de la serenidad".

