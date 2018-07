Cataluña. el colegio de abogados de madrid considera "inaceptable" la decisión del tribunal alemán sobre puigdemont

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, declaró este lunes que la decisión de un tribunal alemán sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, en la que no reconoce la posible comisión de un delito de rebelión, le parece "impresentable" e "inaceptable". "Supone cargarte el sistema de la euroorden y un torpedo a la línea de flotación de la Unión Europea", destacó.

Alonso afirmó en un encuentro informativo celebrado en Madrid que incluso "a los más europeístas, a veces nos tiemblan las piernas acerca de lo que debe ser Europa". Sobre el asunto, remarcó que "se trata de una cosa muy sencilla", la de "comparar si un delito en un territorio de la UE es delito en otro territorio de la UE". "El delito de rebelión, que allí es de alta traición mucho más alto, está recogido en las leyes alemanas", advirtió finalmente Alonso. Respecto al traslado de políticos presos a Cataluña, se limitó a decir que no le parece mal y destacó incluso que la distancia "afecta al derecho de defensa" del preso.

Respecto a su entidad, José María Alonso planteó la necesidad de recuperar las conversaciones con algunos interlocutores, ya que "todos los cambios políticos que se han venido produciendo nos están obligando a retomar conversaciones que ya teníamos bastante avanzadas". Entre los compromisos se encuentra la creación de comisiones mixtas de trabajo, o las reuniones con la Delegación de Gobierno, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.

Del mismo modo, destacó la necesidad de una ley que proteja la labor de los letrados, por lo que pretende entrevistarse con los diferentes grupos parlamentarios, dejando claro que "para nosotros la Ley Orgánica del Derecho de Defensa es fundamental y no podemos entender cómo este tema lleva arrastrando los pies tanto tiempo". "Los abogados tenemos que estar perfectamente protegidos en lo que es el ejercicio libre de nuestra profesión. Eso no quiere decir que el Colegio vaya a amparar actuaciones ilícitas por parte de los abogados. El colegio perseguirá las actuaciones ilícitas", concluyó el decano sobre este asunto.

OTROS PROYECTOS

Sobre la consulta que desde el Gobierno se ha realizado a la RAE acerca de la incorporación de un lenguaje inclusivo en la Constitución española, afirmó que "todos tenemos que ir acostumbrándonos a que haya un lenguaje inclusivo e integrador. Lo que no podemos es machacar el diccionario porque el lenguaje sea inclusivo". Pero remarcó que "creo que hay que procurar donde sea posible que las palabras no impliquen discriminación de un sexo respecto del otro, pero no torturando nuestro lenguaje. Pero sí creo que hay un cierto camino que recorrer donde el lenguaje inclusivo esté mucho más presente de lo que está ahora".

Al ser preguntado por la memoria histórica señaló que "entiendo muy bien a los familiares que no han encontrado todavía los cadáveres de sus antecesores, pero la Justicia tiene en este momento otros problemas que, a mi juicio, son más preocupantes".

En el acto con la prensa, el decano también aprovechó para plantear algunos proyectos que están en marcha, como uno de 'coworking', para el que se están buscando espacios en Madrid para aquellos abogados que no tienen posibilidades de tener despachos, páginas web o acceso a servicios tecnológicos, mediante un sistema simbólico de copago, y que se procurara que se encuentren cerca de los juzgados de Plaza de Castilla.

Además, se creará un sistema de 'mentoring', en el que abogados con más de 20 años de experiencia profesional serán los mentores de abogados jóvenes a los que orientarán durante un período entre uno y dos años en su carrera profesional.

