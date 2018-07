Congreso pp. el equipo de santamaría minimiza la "escenificación" de apoyos de casado: "vamos sobrados"

El equipo de la candidata a la Presidencia del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría minimizó este lunes lo que consideró una "escenificación" por parte de la candidatura de su 'rival' en las primarias, Pablo Casado, que hoy alardeó de sus apoyos para hacerse con el poder orgánico de Génova.

Es más, desde el entorno de la exvicepresidenta trasladaron a Servimedia que van "sobrados" de cara a la votación del próximo sábado, donde los compromisarios elegirán al sucesor de Mariano Rajoy. Mientras, los afines a Casado indicaron a esta agencia que sus cálculos siguen intactos y que cuentan con el respaldo de aproximadamente 2.000 de los 3.084 delegados.

Esta mañana, la todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asistió al desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que protagonizó Casado y públicamente opinó que el que fuera vicesecretario general de Comunicación del PP es una "magnífica opción" para tomar las riendas del PP tras la marcha de Rajoy.

El resto de precandidatos que, como Cospedal, no pasaron el primer corte de las primarias (Elio Cabanes, José Ramón García-Hernández y José Manuel García-Margallo) también se han posicionado con Casado. Se trata, según el entorno del aspirante a liderar el PP , un "golpe de efecto" que no hará "más que crecer" esta semana previa a la votación decisiva en el Congreso Extraordinario.

Sin embargo, desde la candidatura de la exvicepresidenta negaron que la "efímera" foto de esta mañana de Cospedal y Casado les inquiete lo más mínimo. "No nos preocupa, tenemos el apoyo de los territorios", comentaron a Servimedia los afines a Sáenz de Santamaría, convencidos de que cuentan con margen para imponerse el sábado 21.

En Pontevedra, la ex 'número dos' de Rajoy en La Moncloa advirtió al equipo de Casado de que "las cuentas de la vieja no funcionan en esto", basándose en que los compromisarios "son libres" y "uno no puede ejercer la libertad por todos los demás".

Aseguró que mantiene la ilusión que le dieron los afiliados cuando tomaron la palabra por primera vez y "mayoritariamente" eligieron su proyecto. "Eso me da ganas y me da fortaleza democrática", sintetizó, al tiempo que prometió trabajar en una "candidatura en positivo" hasta el final.

Fuentes próximas a Sáenz de Santamaría tampoco quisieron dar importancia al editorial de la Fundación FAES, que lidera el expresidente del Gobierno José María Aznar, en el que avisó a navegantes de que "si se hace lo mismo, no pueden esperarse resultados distintos".

Este comentario, según la candidatura de la exministra de Presidencia, en todo caso "perjudica" a Casado, que es visto como "el sucesor de Aznar" y un dirigente escorado "a la extrema derecha". Valoran que precisamente por ello el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha ensalzado hoy a Sáenz de Santamaría con el objetivo de "perjudicarla" y que así gane el candidato que puede dejar "huérfanos" a "los votantes de centro" que no se identifican con el ala más conservadora del PP.

Aducen, por tanto, que la izquierda "teme" a Sáenz de Santamaría y se siente "más cómoda" con Casado en el liderazgo del PP, aunque precisamente el diputado por Ávila ha repetido hasta la saciedad en la campaña electoral interna que él es el que menos gusta al PSOE y a Ciudadanos.

En el entorno de Casado recalcan que esta semana es decisiva y dicen que su trabajo "labrando la tierra" dará frutos en la votación del sábado. Creen que en el equipo de Sáenz de Santamaría están nerviosos porque cada vez suman más dirigentes a su proyecto y cuentan con que la victoria de su candidato sea holgada.

