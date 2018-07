Congreso pp. santamaría dice que rajoy no le ha pedido "nada" y no tiene "ni idea" de si está interviniendo

17/07/2018 - 9:38

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a la Presidencia del Partido Popular, aseguró este martes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no le ha pedido ni le ha dicho "absolutamente nada".

En el Congreso de los Diputados dijo que desconoce si el expresidente está inquieto por la tensión de la contienda electoral interna en el seno del PP, que concluirá el próximo sábado, 21 de julio, con la elección del nuevo liderazgo.

"No he hablado con él", declaró, para a renglón seguido asegurar que no tiene "ni idea" de si Rajoy está interviniendo en su favor, en un momento en el que fuentes populares apuntan a que el todavía presidente del PP no pierde el contacto con el partido y, a través de algunos de sus próximos, envía mensajes a los dirigentes populares.

Preguntada por la información de 'El Mundo', en la que se relata que varios exministros del PP se reunirán en una comida en contra de Sáenz de Santamaría, indicó que ella está trabajando "a favor" y advirtió de que el PP se construye precisamente de esta manera. "Nosotros trabajamos y comemos a favor", se defendió.

17-JUL-18

