Erc asegura que "no habrá solución al conflicto actual" si sánchez mantiene su negativa a un referéndum

17/07/2018 - 12:18

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, aseguró este martes que si el Gobierno de Pedro Sánchez pone como condición para avanzar en el diálogo la negación de un referéndum de autodeterminación, "no solamente no nos encontraremos, sino que no habrá solución para el conflicto actual".

En su intervención durante la comparecencia de Sánchez ante el Congreso de los Diputados para explicar la última reunión del Consejo Europeo y exponer su plan de gobierno, Tardà dijo que hace cinco años el PSOE rechazó junto con el PP el diálogo, al rechazarse la toma en consideración de la petición del Parlament de Cataluña de celebración de un referéndum.

Agregó que si se hubiera aceptado la propuesta y se hubiera negociado, "no sabemos lo que hubiera ocurrido, pero sí sabemos que no hubiesen existido una serie de consecuencias negativas como las que hemos vivido".

Entre las cuestiones negativas que mencionó Tardà está la "criminalización" de las elecciones de septiembre de 2015, que conllevó la "represión violenta" del 1 octubre; el encarcelamiento de los líderes de los movimientos sociales catalanes; la aplicación del artículo 155 de la Constitución; el "exilio" y la cárcel de los miembros del Gobierno catalán; o el "abismo profundo" entre la sociedad catalana y la española.

Además, citó como consecuencia negativa la ofensiva de algunos medios de comunicación públicos y privados para "fracturar" Cataluña y que empresas del Ibex saliesen de esta comunidad, el desprestigio del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y la imagen internacional de democracia 'low cost'.

Por ello, preguntó a Sánchez qué le hace pensar que poner como condición para el acuerdo la negativa al referéndum no va a provocar los mismos efectos que en 2014 y se preguntó si deben los catalanes "recurrir a la desobediencia de nuevo".

Añadió que ofrecieron al PSOE negociación y "dijeron que no", y "como consecuencia de ello, vinieron el 27-S y el 1-O", por lo que pidió a Sánchez que no se repita el mismo error que en 2014.

Por último, comentó que "si nos condenan a volver a desobedecer, será un cansancio para los españoles y cansancio para los catalanes".

(SERVIMEDIA)

17-JUL-18

DSB/caa