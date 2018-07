El psoe dice a rivera que cs "desaparecerá" cuando se resuelva la crisis territorial

17/07/2018 - 13:03

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, dijo este martes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que su partido "desaparecerá, con total seguridad", cuando se resuelva la crisis territorial en Cataluña.

Lo dijo en su intervención durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados para explicar la última reunión del Consejo Europeo y exponer su programa de Gobierno.

Tras las intervenciones de Rivera y del portavoz del PP, Rafael Hernando, Lastra denunció el "lenguaje guerracivilista" esgrimido por "las derechas" de la Cámara, "la azul y la naranja", y que llega a ser "casi patibulario".

Lastra ironizó al decir a Hernando que la moción de censura "les viene bien" a los dirigentes del PP para poder regenerarse, "les hemos hecho un favor", y al comprender su preocupación porque no haya provilegios de presos de ETA frente a los demás presos porque "tienen unos cuantos" en las cárceles españolas condenados por corrupción. El daño a la democracia, dijo al PP, lo ha hecho un partido corrupto "hasta la médula". "Que van a vender hasta Génova", espetó.

En respuesta al PP y a Ciudadanos, Lastra recordó que José María Aznar acercó presos de ETA a cárceles de Eusladi cuando la banda terrorista aún asesinaba e incluso mientras José Antonio Ortega Lara estaba secuestrado. Se dirigió después expresamente a Rivera preguntarle "que sería de ustedes sin Puigdemont" y sin la crisis territorial y la fractura social que se vive en Cataluña. "Desaparecerá su partido, con total seguridad", cuando esa situación se resuelva.

Lastra reprochó a Rivera que haga un discurso plagado de ideología denunciando la ideología del presidente del Gobierno, y concluyó señalando que "ocultar lo que son" es algo propio de "la peor derecha".

Criticando el discurso "casi mimético" del PP y de Ciudadanos, Lastra dijo a ambos que Sánchez no llegó al Gobierno por la puerta de atrás porque "en la Constitución no hay puerta de atrás" y no hubo fraude alguno. La moción de censura "fue de frente, por delante, y consiguió la mayoría absoluta de esta Cámara, mal que les pese".

Sobre el contenido de las propuestas de Sánchez y las respuestas de esos partidos, Lastra alertó de que España "no puede seguir creciendo a lomos de la precariedad" y que las mujeres no son un colectivo al que haya que "combatir".

Además, denunció que España lleva "demasiado tiempo" recordando la memoria y honrando monumentos a un dictador y esa memoria tiene que ser para quienes defendieron y dieron su vida por la libertad y por la democracia y por la legalidad republicana. "No se trata de abrir heridas sino de cerrarlas con dignidad democrática", alertó.

Lastra criticó a Rivera por decir que el apaciguamiento en Cataluña está "condenado al fracaso" y le preguntó si defiende la estrategia de la confrontación. En respuesta a su "sospecha sobre la lealtad institucional del PSOE", recordó unas palabras de Mariano Rajoy llamando "aprovechategui" al líder de Ciudadanos por utilizar temas de Estado para intentar ganar votos, y las aplicó tanto a ese partido "como ahora también, por desgracia", al PP.

