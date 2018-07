Sánchez asegura que no tiene "ni idea" de quiénes son los beneficiados por la amnistía fiscal

17/07/2018 - 13:47

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que no tiene "ni idea" de quiénes son los beneficiados por la última amnistía fiscal, y retó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a decir públicamente si tiene algún dato en ese sentido.

Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para explicar la última reunión del Consejo Europeo y exponer su programa de Gobierno, y respondió a las afirmaciones de los portavoces que denunciaron que el Ejecutivo conoce esos datos y por algún motivo no quiere publicarlos a pesar de que fue una exigencia del PSOE en la oposición. Rivera le preguntó abiertamente si hay socialistas o "amigos" del PSOE en esa lista.

"No tengo ni idea de quiénes son los amnistiados, les doy mi palabra", dijo Sánchez, que se dirigió después a Rivera para decirle que si tiene datos "salga aquí y dígalo". "Yo les puedo garantizar que no tengo ni dea, lo que no voy a hacer es prevaricar".

Se dirigió a continuación al portavoz del PP, Rafael Hernando, para decirle que apoyó al Gobierno que aprobó esa amnistía en la que se garantizaba la confidencialidad de los beneficiados. "Lecciones por parte de ustedes, las justas", le dijo.

Sánchez reiteró su pretensión de prohibir por ley que pueda haber nuevas amnistías fiscales, ya que "no podemos actuar sobre el pasado sentenciado pero sí sobre el presente y el futuro".

Sobre la exigencia de Unidos Podemos y otros grupos para investigar en el Parlamento los presuntos negocios del rey emérito y las grabaciones a su amiga Corinna, el presidente pidió esperar a la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para saber "cuáles son las informaciones, las aclaraciones", y "a partir de ahí, lógicamente, actuaremos". Primero hay que "sustanciar" el debate donde corresponde, precisó, y "luego veremos cuál es el proceder".

