Los sepultureros de la democracia (Tercera y última parte)

18 jul.- La debacle de la noche de elecciones fue el colofón de la inverosimilitud. Hillary Clinton había alquilado el Jacob K. Javits Conventional Center de Nueva York (con capacidad para miles de personas) ante quienes estaba segura acudiría a festejar su triunfo. En realidad, es la primera vez de que tengo noticias que el candidato perdedor de las elecciones presidenciales norteamericanas no haya podido dar la cara esa noche para reconocer su derrota y felicitar al ganador. Conocido el result

La tenaz resistencia al triunfo de Trump no se hizo esperar. Antes de tomar posesión ya se hablaba de impugnarlo. Las "nomenklaturas" de ambos partidos no perdieron un minuto en atacarlo. La prensa, casi en su totalidad, ha hecho de la crítica al presidente su pan de cada día. Se le ataca por lo que dice o deja de decir; por lo que hace o deja de hacer; por lo que propone o deja de proponer. Las críticas se extienden a su círculo familiar, y no solamente por razones políticas, pues cubren hasta el vestuario o gestos analizados con lupa parcializada. Incluso el más pequeño de los Trump, sin tomarse en cuenta su temprana edad, ha sido atacado con tan poca ética y respeto a la niñez que la hija de los Clinton tuvo que salir en su defensa. Los funcionarios de la administración son acosados en lugares públicos y discriminados hasta la expulsión en otros; se les viola toda privacidad y su derecho al descanso como ciudadanos en sus tiempos libres. No hay tregua en esa asociación de la política con la más impositiva intransigencia, rayana con la persecución. Todo lo que pueda asociarse a Trump es caza libre; hay que hacerles la vida imposible a sus seguidores. Ni siquiera Richard Nixon y Bill Clinton fueron atacados con tanta ferocidad, a pesar de haber denigrado con sus actitudes la Presidencia como institución hasta ellos casi sagrada.

Los resultados positivos de la política de la actual administración son silenciados o ninguneados; los negativos, agigantados, etc., etc. Cada tuit insomne de Trump suena en la noche como un disparo ofensivo que lo hunde más ante muchos y, por el contrario, lo asciende ante no pocos. Los senadores McCain y Schumer son, respectivamente, las puntas de lanza de las jefaturas de republicanos y demócratas en la resistencia a la Administración Trump, secundados, en lo fundamental, por legisladores de minorías diversas. En realidad los partidos que representan, en su caída desorientada, como que están siendo secuestrados por las más absurdas facciones de extremos opuestos, al punto de unos exigir la abolición del control fronterizo, y otros la deportación de todos los inmigrantes ilegales; que es decir, el caos. No en balde ya hasta se habla, incluso, de una posible Guerra Civil.

Toda esa atmósfera hasta ahora desconocida en la historia contemporánea norteamericana tiene como objetivo la revocación del titular o hacer del todo imposible su elección para un segundo período. La Administración Trump no puede ser exitosa; es necesario hacerla fracasar por todos los medios. ¿A qué se debe esa saña de las élites políticas de demócratas y republicanos y la prensa que a ellas responde? En realidad no es saña, sino aterrorizado instinto de conservación. Si Trump tiene éxito como presidente, tanto el Partido Demócrata como el Republicano corren el riesgo que quedar como piezas políticas del pasado, en el mismo baúl que COPEY, AD y siguiéndole los pasos al PRI y el PAN. Y lo peor es que no hay, hasta el momento, una alternativa tangible como, por ejemplo, el Partido Ciudadanos en España. La rebelión de las masas estadounidenses, sin rumbo fijo y a merced de extremistas de toda laya, pudiera conducir a la anarquía política a nivel federal; o sea: al fin de la más consistente democracia de tiempos modernos cimentada, construida y evolucionada exitosamente durante más de 300 años.

Llegados a este punto no puede uno menos que preguntarse si la democracia, de la Antigua Grecia a los Estados Unidos, ya habrá cumplido su ciclo de vida como componente básico de la cultura occidental. De ser así, tanto Europa como las Américas habrán de verse con unas Tablas de la Ley rotas sin que al menos se haya comenzado a pulir la piedra ansiosa de cincel para unas tablas nuevas, hoy ni siquiera a medio soñar.

Sin embargo, a pesar de toda esa imagen negativa esbozada, espero, deseo y confío estar equivocado. Es más, casos hay en que, de manera excepcional, la destrucción del status quo no ha degenerado en el caos y/o la tiranía. Los viejos partidos políticos han sido suplantados por nuevas agrupaciones dentro del marco democrático, o figuras de marcada asociación con un partido decadente y hasta dictatorial han dado un inesperado vuelco para bien en su comportamiento histórico. Sirven de ejemplos Emmanuel Macron en Francia y Lenin Moreno en el Ecuador.

El primero, luego de ser una figura de primer orden del Partido Socialista en el poder, decidió abandonarlo y crear en 2016 su propia congregación más al centro del espectro ideológico: La République En Marche! Con ésta acaparando el descontento general, Macron ganó la Presidencia y la mayoría parlamentaria del país galo tan solo un año después, enfrentado en segunda vuelta a Marine Le Pen, del partido Rassemblement National, como rebautizara el Front National que fundara su padre. Los más importantes partidos políticos tradicionales hasta entonces (Les Républicains y Parti Socialiste) fueron del todo barridos en el campo político francés. No obstante ello, la V República, afortunadamente, no sucumbió.

Lenin Moreno fue vicepresidente del 2007 al 2013 del gobierno de Rafael Correa, quien cambió la Constitución del Ecuador para establecer la reelección indefinida. Dejando la silla presidencial a su vice, pensando que sería momentáneamente, se tropezó con que éste llevó a cabo un referéndum que, entre otros aspectos asociados al régimen heredado (y del que fuera parte) eliminó la reelección indefinida, propició la invalidación de funcionarios corruptos y otras medidas de adecentamiento político desconocidas. No en balde Correa, en la actualidad refugiado en Bélgica como prófugo de la justicia ecuatoriana, lo llama "traidor".

Aunque excepcionales, los casos apuntados arrojan un poco de luz sobre la oscura atmósfera política actual. Ojalá se generalicen y prevalezca el sentido común, se conjuren tantas ambiciones personales, se ponga coto a la demagogia institucionalizada y, consecuentemente, la política deje de ser botín de pedestales.

De generalizarse la decencia, la buena voluntad y la honestidad en los partidos políticos y la administración pública, la actual realidad histórica no sería más que una tormenta de tiempos borrascosos, tras la cual vendría la calma de las eras. De lo contrario, corremos el riesgo de quedar como una del todo frustrada generación que habrá dejado a sus descendientes, como sórdido codicilo único, una amarga herencia de desesperanzas.

Eduardo Lolo, escritor, bibliógrafo y catedrático jubilado residente en Nueva York, es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) y Comendador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V.

(Las Tribunas expresan la opinión de los autores, sin que EFE comparta necesariamente sus puntos de vista)