Cataluña. ábalos defiende que "abrir puertas al dialogo" reduce "la presión independentista" en cataluña

19/07/2018 - 10:54

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió este jueves que en la medida en que se abren "puertas al diálogo" en Cataluña se reduce "la presión independentista".

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Ábalos subrayó que dentro de la causa independentista en Cataluña se conjugan "distintos intereses", no es un bloque "tan uniforme como algunos quieren hacer ver", y las decisiones y actitudes de Carles Puigdemont han "condicionado" sus pasos.

Defendió, en ese sentido, que dentro del independentismo hay diferentes puntos de vista, estrategias y enfoques de las situaciones personales a las que se enfrentan sus dirigentes, pero no cree que esas diferencias internas puedan perjudicar los puentes que se intentan establecer, "más bien al contrario". Considera que lo que ha dado "cohesion" al movimiento independentista ha sido "encontrar una actitud muy cerrada y hostil" por parte de quienes no son independentistas. De hecho, subrayó, el independentismo "creció enormemente con la política conservadora", y rebajar esa hostilidad "hace también que disminuya la presión independentista".

Continuando con ese razonamiento, subrayó que en Cataluña muchos se hicieron independentistas "por la situación que fueron viviendo", y en la medida en que se abren puertas al diálogo y al entendimiento esa presión se reduce.

Ábalos no quiso pronunciarse sobre el Congreso Extraordinadio del PP, más allá de subrayar la "crisis de liderazgo" en ese partido porque "no se prepararon para la sucesión" y no están "acostumbrados" a un proceso como las primarias. "Lo tienen complicado", apuntó, pero "les deseo todo el acierto" en sus decisiones.

19-JUL-18

