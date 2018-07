Congreso pp. el gobierno cree que el proceso de primarias esta siendo "desgarrado" en el pp

20/07/2018 - 14:29

El Gobierno cree que el proceso de primarias en el PP para elegir a su nuevo presidente está siendo "tremendamente duro" e incluso "desgarrado" para esa formación.

Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al responder a la pregunta de si cree, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que sería más fácil llegar a acuerdos con un PP presidido por Soraya Sáenz de Santamaría que por Pablo Casado.

Celaá se limitó a expresar el "gran respeto" del Gobierno al proceso interno en el PP, "casi les felicitamos porque hayan sido capaces de llevar a cabo un proceso de primarias" teniendo en cuenta que las "afeaban" cuando las hacían otros partidos. Añadió, en ese punto, su impresión de que esta siendo para el PP "tremendamente duro" e incluso "desgarrado" a juzgar por lo que ha ido "apareciendo".

Precisó que el Gobierno ni quiere ni debe entrar a valorar "quién nos gustaría" que ganara el Congreso del PP, algo que sabrá al mismo tiempo que los demás ciudadanos "y felicitaremos a quien gane".

No precisó, sin embargo, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho ya hueco en su agenda para reunirse con quien resulte elegido presidente del PP. "No le puedo decir porque la agenda del presidente en relación a un futurible no la tengo", apuntó.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si fue un paso más allá y lamentó que en un asunto tan importante como la senda de déficit y la nueva situación financiera de las comunidades autónoma no había escuchado a ninguno de los candidatos posicionarse y eso, reconoció, hubiera sido interesante.

