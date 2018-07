Congreso pp. monago cree que si las primeras hubieran sido un partido de fútbol habría sido "hasta aburrido"

20/07/2018 - 16:12

Enlaces relacionados EEUU quiere que Turquía compre misiles Patriot y no sistema ruso (17/07)

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El presidente del PP en Extremadura, Jose Antonio Monago, cree que si las primarias del partido para elegir a su nuevo presidente hubieran sido un partido de fútbol habría sido "hasta aburrido".

Lo dijo al llegar al hotel donde el PP celebra este fin de semana su Congreso Extraordinario en el que debe elegir si es Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría quien sucede a Mariano Rajoy al frente del partido. Su esperanza es que en este cónclave "gane el PP" y el partido salga unido, "todo lo que no sea eso es un fracaso de este Congreso". Aunque tiene "un favorito" que en realidad "termina en arroba" y puede ser "favorita", Monago subrayó que su voto vale lo mismo que el de cualquier otro compromisario.

Monago cree que en la campaña solo ha habido "algún roce" y han sido "menores". Si hubiera sido un partido de fútbol, añadió, habría sido "incluso hasta aburrido". Se mostró convencido de que Rajoy mantendra su neutralidad y no modificará esa actitud en su intervención ante los compromisarios, y de que "lo ideal" habría sido un acuerdo previo, si bien no quiso aventurar "qué acuerdo". "Pero como lo ideal no ha sido posible, hay que votar", concluyó.

(SERVIMEDIA)

20-JUL-18

CLC/DSB/MML/PAI/gja