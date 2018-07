Congreso pp. tejerina asegura que la candidatura de casado es "casi unitaria" y lo será del todo al ganar

20/07/2018 - 17:09

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La exministra Isabel García Tejerina aseguró este viernes que la candidatura de Pablo Casado para presidir el PP es "casi unitaria" y lo será completamente una vez que gane el Congreso Extraordinario e integre a Soraya Sáenz de Santamaría.

Tejerina mostró su apoyo cerrado a Casado en un momento en el que ni el Gobierno ni el resto de la oposición tienen "referentes" y cuando "hemos perdido las líneas rojas que nos hacen una gran nación", como defender la unidad de España o "tener a las víctimas del terrorismo en nuestros corazones", cosas que al verlas a muchos españoles "tanto les están doliendo en tan poco tiempo".

Se mostró convencida de que en el PP "todo el mundo está en torno a Pablo Casado" porque cinco de las candidaturas suman con la suya y otra está "sola". Explicó que ella respaldó a Cospedal y cuando no pasó el corte Casado la llamó "desde la generosidad y la humildad de quien quiere formar un gran equipo" y con la convicción de que el PP tiene que tener unas referencias "inquebrantables". "No me ofreció darme ni quitarme nada, me ofreció un proyecto", aseguró, y formar parte de su equipo "nunca ha sido una cuestión determinante para estar".

Pidió a los compromisarios que voten "en conciencia" sabiendo que tienen en sus manos el destino del PP y "al final" de toda España, y reiteró que Casado encarna una "renovación ordenada" que contaría con la experiencia pero también "con savia fresca", una combinación que "siempre es importante".

"En absoluto" cree, como Celia Villalobos, que haya gente de extrema derecha que respalde a Casado. "En el PP no hay extrema derecha", afirmó, convencida de que eso son "apreciaciones personales de una persona que hace determinado tipo de apreciaciones personales".

(SERVIMEDIA)

20-JUL-18

CLC/MML/DSB/PAI/gja