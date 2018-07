Congreso pp. rajoy presume de dejar una españa "incomparablemente mejor" que la que recibió en 2011

20/07/2018 - 18:56

El expresidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, presumió este viernes de haber salido de La Moncloa con 2,8 millones de empleos creados en seis años y con 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que le llevó a afirmar que deja una España "incomparablemente mejor" que la que recibió en 2011, cuando ganó por primera vez las elecciones generales.

Rajoy lanzó este mensaje durante su intervención en el 19º Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana para elegir un nuevo líder del partido, entre la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el hasta ahora vicesecretario general de Comunicación del PP Pablo Casado.

"Vengo a despedirme como presidente y a daros las gracias", dijo Rajoy en sus primeras palabras, en las que hizo un repaso de los logros conseguidos en su etapa de gestión, en los que reconoció que ha pasado "momentos difíciles" y "algunos duelos".

Rajoy subrayó especialmente los éxitos conseguidos en materia económica, lo cual le llevó a lamentar que ahora se hable poco de la creación de puestos de trabajo. "No sé si porque no interesan las buenas noticias o porque son consecuencia dela buena gestión de nuestro partido", espetó.

Rajoy se jactó de haber dejado atrás "la mayor crisis económica de nuestra historia" y enfatizó que "no es que la hayamos corregido un poquito, es que le hemos dado la vuelta por completo". "España está mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno y nos sobra razón pata decir que dejamos una España mucho mejor que la que encontramos, incomparablemente mejor".

Rajoy también habló del terrorismo de ETA para destacar que "jamás" tuvo la "tentación de negociar" a pesar de que muchos se lo "pidieron". "Jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos", dijo. "Jamás he procedido a un acercamiento de presos y no será porque no nos lo hayan demandado con insistencia".

El hasta ahora líder del PP lamentó que al Gobierno de Pedro Sánchez le ha "faltado tiempo para ceder a las exigencias de los nacionalistas" y anunciar un acercamiento de presos de ETA al País Vasco. "Nosotros no lo hicimos porque no lo merecen las víctimas del terrorismo".

