Cataluña. rajoy destaca que "sin alharacas ni gesticulaciones" frenó el independentismo con la ley

20/07/2018 - 19:27

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ensalzó este viernes que sólo les bastó la ley para frenar el independentismo en Cataluña y no necesitaron "ni alharacas ni gesticulaciones", sino la ley y la aplicación de artículo 155 de la Constitución.

Así lo destacó en su discurso de despedida como presidente del Partido Popular, en el que repasó su gestión de gobierno de los últimos años y se detuvo tanto en la situación económica, como en el fin del terrorismo y en el desafío independista en Cataluña.

Respecto a Cataluña, dijo que ahora a algunos les parece que la resolución del conflicto es "muy fácil" y que "sabían lo que había que hacer, con quién, cómo, en qué momento y con quién", en clara crítica a Ciudadanos y a su líder, Albert Rivera.

"A mí no me parecía tan fácil una decisión que carecía de precedente y en la que era necesario improvisar hasta los procedimientos", reconoció Rajoy sobre la aplicación del 155, haciéndolo además con "firmeza, con prudencia y sin interrumpir la gestión de los asuntos públicos". "No fue fácil, pero supimos abrir formulas para hacerlo y se hizo bien", remachó para después apostillar que se hizo algo "sin precedentes" al cesar a un gobierno autonómico.

Y ahora, dijo, los responsables de aquellos actos están respondiendo ante los tribunales o huidos de la Justicia", como el caso del expresidente Carles Puigdemont, del cual dijo que no pudo ser reelegido como presidente de la Generalitat.

"Cataluña no se independizó y no porque no lo intentaran", dijo el expresidente del Gobierno, para después ensalzar que "hoy todos sabemos que la democracia española se puede defender con el arma más democrática y contundente que existe, que se llama la ley".

Pero eso, dijo, es necesario que haya "un Gobierno determinado a que esa ley se cumpla"; un "Gobierno dispuesto a hablar" pero "no a ceder ante los insaciables que quiebran la ley"; y un Gobierno "dispuesto a poner freno a todas las ilegalidades del independentismo. En suma, concluyó, "un Gobierno del Partido Popular", presumió.

Más adelante aseguró que "nadie" conseguirá dividir a España y que en Cataluña hay que defender la libertad porque "corre peligro" la libertad de los catalanes que "no pasan por el aro" del independentismo, "esa es la libertad que hay que defender".

