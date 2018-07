Congreso pp. rajoy, al pp: "sed responsables. tenéis pasado y presente, pero sobre todo tenéis futuro"

20/07/2018 - 19:32

El expresidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, puso fin este viernes a quince años al frente de esta formación con un llamamiento a sus compañeros para que en adelante sean "responsables" y, en vísperas de la votación entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, les recordó que "tenéis pasado y presente, pero sobre todo tenéis futuro".

Rajoy envió este mensaje durante su intervención en el 19º Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana para elegir un nuevo líder del partido, entre la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el hasta ahora vicesecretario general de Comunicación del PP Pablo Casado.

"Me aparto pero no me voy, no podría. He dejado mucho más de media vida en este partido, seguiré con vosotros aportando lo que se me pida lejos de los focos y de la primera línea a todos los que me lo soliciten", dijo. "Desde luego seré leal y todos sabéis lo que es ser leal".

Estas palabras de Rajoy motivaron una gran ovación de los dos mil dirigentes presentes en el Plenario del Congreso Extraordinario, que se pusieron en pie para aplaudir esa promesa. Esta misma semana, el presidente del Comité Organizador, el eurodiputado Luis de Grandes, justificó la ausencia del expresidente del Gobierno José María Aznar en este cónclave por el "desdén" con el que trataba a su propio partido desde que renunció a su cargo de presidente de honor.

20-JUL-18

