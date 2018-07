Congreso pp. rajoy afirma que está "de moda" "la pose y la sensiblería pero con muy poca sustancia"

20/07/2018 - 19:45

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy afirmó este viernes que "ahora está de moda presentarse en política con mucha pose y mucha sensiblería, pero con muy poca sustancia", en clara alusión al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo indicó durante su discurso en el Congreso Extraordinario del PP, donde apuntó que España seguirá siendo el país que más crezca en Europa "mientras no lo estropeen los socialistas".

En este sentido, Rajoy comentó que "lo que ha hecho grande al Partido Popular no han sido ni los envoltorios ni las minucias ni las insignificancias", y añadió que lo que ha hecho grande al PP "ha sido la responsabilidad, el no haber tenido miedo a tomar las decisiones que eran necesarias aunque no fueran populares".

El expresidente del Gobierno señaló que "buscar el aplauso a toda costa es incompatible con la búsqueda de bien común" y añadió que, "a diferencia de otros, nosotros hemos estado siempre en lo importante, en la sustancia, en lo que de verdad afecta a la vida de las personas, aunque eso no aparezca en las portadas de la prensa de colores".

Rajoy indicó que la política que mayor bienestar aporta a los ciudadanos "no se construye con fotos, con publicidad o con gesticulaciones populistas", sino que "se construye con trabajo, con responsabilidad, con prudencia y con voluntad de concordia". Por último, presumió de conocer "todas las esquinas de España" y de hacerlo "a ras de suelo y no a vista de pájaro como hacen otros".

(SERVIMEDIA)

20-JUL-18

DSB/MML/PAI/gja