Congreso pp. rajoy, al pp: "sed responsables. tenéis pasado y presente, pero sobre todo tenéis futuro"

20/07/2018 - 20:21

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, puso fin este viernes a quince años al frente de esta formación con un llamamiento a sus compañeros para que en adelante sean "responsables" y, en vísperas de la votación entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, les recordó que "tenéis pasado y presente, pero sobre todo tenéis futuro".

Rajoy envió este mensaje durante su intervención en el 19º Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en Madrid para elegir un nuevo líder del partido, entre la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el hasta ahora vicesecretario general de Comunicación del PP Pablo Casado.

"Me aparto pero no me voy, no podría. He dejado mucho más de media vida en este partido, seguiré con vosotros aportando lo que se me pida lejos de los focos y de la primera línea a todos los que me lo soliciten", dijo. "Desde luego seré leal y todos sabéis lo que es ser leal".

Estas palabras de Rajoy motivaron una gran ovación de los dos mil dirigentes presentes en el Plenario del Congreso Extraordinario, que se pusieron en pie para aplaudir esa promesa. Esta misma semana, el presidente del Comité Organizador, el eurodiputado Luis de Grandes, justificó la ausencia del expresidente del Gobierno José María Aznar en este cónclave por el "desdén" con el que trataba a su propio partido desde que renunció a su cargo de presidente de honor.

Rajoy fue ecléctico a la hora de referirse a la disputa interna entre Santamaría y Casado, que mañana deben resolver los compromisarios con su voto. Fuentes próximas explicaron a Servimedia que esta vez evitó cualquier alusión al asunto para evitar ser interpretado por los equipos de los candidatos o por los medios de comunicación, ya que pretendía ser totalmente neutral.

Por eso, prefirió centrarse en contraponer el proyecto político del PP con el de Ciudadanos, aunque no llegó a citar a la formación naranja de Albert Rivera. Afirmó que en el PP pueden "mirar hacia atrás con orgullo" mientras que "otros no tienen nada que mirar porque son nuevos y están por estrenar porque les falta pasado".

"Vosotros tenéis pasado y tenéis presente pero sobre todo tenéis futuro. Por lo tanto, sed responsables y prepararos para dar la respuesta adecuada", manifestó horas antes de que Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado expongan mañana sus proyectos y los compromisarios elijan a continuación a quién prefieren como nuevo líder del PP.

Señaló que otros partidos más antiguos, en alusión velada al PSOE, "sí tienen" historia y pasado "pero prefieren no mirarlo y que no se les recuerde". "Vosotros tenéis futuro, hay muchos millones de españoles deseando que tengáis éxitos, por lo tanto sed responsables y prepararos para dar la respuesta adecuada".

Rajoy insistió a sus compañeros en que "los españoles os necesitan y os esperan" y por ello reclamó a los compromisarios que nunca olviden "que os importa España". "Yo he procurado daros lo mejor de mí mismo, no es posible dar más de lo que he dado", agregó.

El líder del PP también tuvo palabras emotivas para su mujer, Elvira Fernández, por el apoyo y el cariño de todos estos daños de intensa dedicación a la política. Comentó que su familia ha tenido que "sobrellevar los sinsabores" de esta profesión sin disfrutar de los buenos momentos.

Admitió que muchas veces se llevó "problemas del trabajo a casa pero jamás de casa al trabajo" porque allí estaba "Viri", que "se encargaba de solucionar el problema con discreción y con cariño".

(SERVIMEDIA)

20-JUL-18

PAI/MML/dsb/gja