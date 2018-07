Congreso pp. villalobos insinúa que a casado le vale "todo" para ganar

21/07/2018 - 10:14

La diputada del Partido Popular y exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, insinuó este sábado que a Pablo Casado, candidato a la Presidencia del PP, le vale "todo" para alcanzar sus objetivo y que por eso se ha dejado rodear de personas próximas a la extrema derecha.

Así lo dijo a su llegada a la segunda y decisiva jornada del 19 Congreso del Partido Popular en el que los compromisarios tiene que elegir entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

Preguntada por sus declaraciones en las que afirmó que "muchos" de los apoyos de Pablo Casado son de "extrema derecha", indicó que "se ha rodeado de lo que ha querido" y "cada uno se rodea de quien quiere rodearse".

Mientras, dijo, Sáenz de Santamaría se ha rodeado de quién ha querido y ha "evitado lo que no quería", Casado no ha evitado el respaldo de otros pero "si los aplaudes cuando te apoyan, hazte responsable". "Para ganar no vale todo y hay personas que creen que para ganar vale cualquier cosa".

Convencida de que la exvicepresidenta vencerá, hasta el punto de que no contempla otro escenario que no sea ese, dijo que se impondrá porque tiene una "oferta de integración para que "todos juntos luchemos por el partido y por conquistar el poder de nuevo".

