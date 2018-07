Congreso pp. sáenz de santamaría: "no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan"

21/07/2018 - 15:00

La perdedora del proceso de primarias en el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este sábado que a partir de ahora hay que "seguir trabajando" y señaló que sólo se ha visto un momento con Pablo Casado, que aún no tiene ninguna reunión prevista con él y que no va a "aceptar nada hasta que no me lo propongan".

Insistió en que "los compromisarios han hablado y han votado a Casado. Esas son las reglas y yo las respeto profundamente". A partir de ahora, dijo al finalizar el congreso extraordinario, "lo más importante es que a partir ahora el PP sea un partido unido, un partido fuerte, un partido que cuide a su militancia".

Personalmente, dijo sentirse "muy orgullosa, y eso lo llevaré siempre en el corazon , el haber sido la persona que eligieron los militantes a los que me deberé siempre. Es lo más bonito que que me ha pasado, que confiaran en mí".

Tras explicar que no ha sido llamada por Casado para mantener una reunión, insisitó en que ahora toca "aseguir trabajando", "descansar" y dar tiempo al nuevo presidente para que pueda reflexional sobre la composición de la nueva dirección el partido.

Lo que tiene claro Sáenz de Santamaría es que "no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan", siempre con la vista puesta en que hay "que trabajar juntos e integrar". Por ello, aseguró, "seguiré trabajando en lo que sea mejor para mi partido".

