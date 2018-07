Congreso pp. núñez feijóo elogia la decisión de casado de no desvelar quien será secretario general

21/07/2018 - 15:20

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, elogió esta sábado la decisión del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, de no desvelar quien será el secretario general del partido antes de hablar con la lista derrotada, encabezada por Soraya Sáenz de Santamaría.

Feijóo indicó que durante este fin de semana "hemos visto cómo un partido ha decidido en libertad, como en libertad se decide mucho mejor, cómo ha salido un presidente sin tutelas ni tu tías, ha salido de las urnas y cómo estamos empezando ya una nueva epoca".

Para el líder gallego, "una vez arreglado lo urgente", que era elegir a un nuevo presidente, "ahora tenemos que estabilizar al PP, y para ello necesitamos todas las camas disponibles, es decir, todos los recursos que tiene el PP, empezando por Soraya Sáenz de Santamaría".

A su juicio, Casado "ha acertado plenemante" al no anunciar el nombre del nuevo secretario general "porque hay muy buenas personas y compañeros en la lista de Soraya. Fue una decisión inteligente no concretar quién va a ser el número dos del partido porque puede ser de la otra lista o si a esa lista no le parece bien, ser de la lista ganadora".

