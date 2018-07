Cngreso pp. ayllón recuerda que en la primera vuelta "no hubo derrotas y hoy tampoco"

21/07/2018 - 15:40

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

José Luis Ayllón, miembro del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este sábado al término del Congreso Extraordinario que ha elegido a Pablo Casado como presidente del PP que hace sólo 15 días su jefa de filas fue la más votada en la primera vuelta de la primarias: "Ni aquel día hubo derrota, ni hoy tampoco la ha habido", aseguró.

A partir de ahora, insistió "tenemos que trabajar todos juntos. Vamos a demostrar que el PP es un partido fuerte para representar a todos los ciudadanos que nos han votado y para hacer oposicón al PSOE".

En cuanto a su futuro político, Ayllón aseguró: " Yo soy del PP, por lo tanto voy a estar donde me diga mi partido siempre. Hemos intentado que la candidatura de Soraya fuera la más votada, no ha sido así. A mi me gusta ganar hasta los entremamientos, pero lo importante, como ha dicho Casado en la clausura, es que ha ganado el Partido Popular".

Aseguró no haber analizado aún las causas de esta derrota e insistió en que lo ocurrido este fin de semana "no es una cuestión de derrota o no. Había dos opciones y ha habido una que ha sido más valorada que la otra por los compromisarios, de la misma manera que hace 15 días la candidatura de Soraya fue más valorada. Aquel día no hubo derrota y hoy tampoco la ha habido. Lo importante que gane el PP", concluyó.

(SERVIMEDIA)

21-JUL-18

SGR/PAI/MML/DSB/gja