Carcedo (psoe) asegura que no se "impondrá" el bable en asturias ni se van a destinar "enormes cuantías de recursos"

22/07/2018 - 11:41

La dirigente socialista asturiana María Luisa Carcedo, recientemente nombrada Alta Comisionada contra la Pobreza Infantil, aseguró que "no se impondrá" el bable en Asturias, sino que la apuesta del PSOE pasa por iniciativas que no supongan "enormes cuantías de recursos" para evitar su desaparición.

Carcedo, integrante de la Ejecutiva federal que lidera Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, se mostró "convencida" de que los socialistas revalidarán su resultado electoral y se mantendrán al frente del Ejecutivo asturiano con Adrián Barbón como candidato, una vez que el presidente Javier Fernández no repite.

La responsable de Sanidad y Consumo en la Ejecutiva del PSOE considera que Asturias "tiene mucha correa socialista" y que en esta región hay "mucha base socialista". "El partido está muy arraigado y tenemos un proyecto muy pegado a la idiosincrasia asturiana y a las necesidades de Asturias", añadió.

En este sentido, afirmó que el asturiano es su lengua y "aquí todo el mundo presume de lengua y nosotros tenemos la nuestra" pero "no queremos imponerla a quien no quiera ser hablante ni obligar a nadie", dejó claro.

Por ello, la "premisa" que se han fijado los socialistas asturianos es la de que "no se puede ni se va a obligar a nadie. No está en nuestra intención destinar enormes cuantías de recursos a iniciativas costosas y que no tenga un retorno de beneficio a la sociedad, pero sí de cuidar nuestra lengua y de salvar el asturiano de la tendencia a la desaparición".

Carcedo descartó que la defensa del bable pueda despertar sentimientos nacionalistas en Asturias pero no que "pueda ser utilizado por algunos nacionalistas", si bien indicó que "Asturias no es muy proclive a esto por esa vocación más universalista y de abiertos al mundo". En el último congreso de los socialistas asturianos se aprobó la defensa del bable como lengua cooficial de Asturias y su protección lingüística para que no desaparezca.

