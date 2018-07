Unidos podemos registra con otros grupos la petición para que el congreso investigue al rey emérito

23/07/2018 - 12:34

Unidos Podemos registró este lunes en el Congreso de los Diputados, junto a ERC, PDECat y Bildu, la petición para crear una comisión de investigación sobre la "posible corrupción" del rey emérito.

El portavoz adjunto de ese grupo parlamentario, Rafa Mayoral, confirmó en rueda de prensa el registro de esa petición, que al estar apoyada por otros dos grupos parlamentarias cumpliría los requisitos establecidos en el Reglamento para salir adelante.

El artículo 52 del Reglamento del Congreso establece que el Pleno, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre "cualquier asunto de interés público".

No obstante, la petición tiene que ser calificada por la Mesa del Congreso, que podría alegar la inviolabilidad del jefe el Estado para negar la tramitación de esa petición, algo que Mayoral considera que sería "filibusterismo parlamentario". Además, recuerda, esa inviolabilidad es solo anterior a 2014, cuando Juan Carlos I abdicó y pasó con ello a ser solo aforado.

Precisamente, esa dificultad para que los tribunales investiguen al rey emérito en sus actos anteriores a 2014 es lo que obliga, a juicio de Unidos Podemos, a una investigación parlamentaria. Mayoral emplazó por ello a los demás grupos parlamentarios a reflexionar sobre la incapacidad de la sociedad para tolerar más casos de corrupción y, por ello, a respaldar esa comisión.

MONÁRQUICOS

De hecho, cree que "los primeros interesados" en aclarar lo sucedido son las fuerzas políticas monárquicas, para garantizar que "no haya tacha" en el ejercicio de la Jefatura del Estado, porque "en este momento la hay". De forma expresa se dirigió al nuevo presidente del PP, Pablo Casado, para pedirle que reconsidere su negativa porque "no se puede hablar de renovación" sin claridad y la opacidad "no es el camino para la regeneración" que dice defender.

Joan Margall, de ERC, subrayó las múltiples ocasiones en las que la Mesa del Congreso ha vetado las iniciativas de su grupo sobre la Corona. Aunque el objetivo de su partido es hacer realidad la república catalana, aseguró su respaldo a las fuerzas republicanas del Estado para que la república española "sea también una realidad".

En nombre de Compromís, Joan Baldoví alertó a los partidos que no respalden esa investigación de que los ciudadanos podrán pensar que quieren "ocultar" a la sociedad las prácticas "presuntamente anómalas" de quien fue durante muchos años jefe del Estado.

Todos los grupos que respaldan esa comisión avanzan que no se darán por satisfechos con la comparecencia del directo del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, el próximo jueves en la comisión de secretos oficiales, ya que los ciudadanos no tendrán acceso a esa información.

De cara a esa comparecencia, Unidos Podemos tiene previsto sustituir a su portavoz, Irene Montero, por Rafael Mayoral, lo que tendría que ser previamente aprobado por el pleno del Congreso.

