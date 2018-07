Díaz espera que el pp "no se radicalice" y se tire "al monte"

23/07/2018 - 15:34

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, deseó este lunes que el Partido Popular, con la victoria de Pablo Casado en las primarias a la Presidencia del partido, "no se radicalice" ni se "tire al monte" sino que apueste por la defensa de los intereses generales.

De esta manera se posicionó en la rueda de prensa posterior a la reunión de dos horas que mantuvo en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el camino a seguir ahora por el PP tras la elección de Casado como presidente.

Díaz analizó la victoria de Casado en clave andaluza, teniendo en cuenta la apuesta del candidato del PP a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, por la otra candidata, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

"Yo podría decirle al PP (andaluz) que han perdido y hurgar en la herida, pero no lo voy a hacer, por respeto", afirmó la presidenta aludiendo a que en las primarias socialistas que ella disputó contra el hoy presidente perdió y así se lo recordaron insistentemente desde la oposición. Por ello, se limitó a decir que espera que en el PP "lo hagan bien" y que "piensen en España".

Por ello, dijo que le parece que sería una actitud "irresponsable" por parte del Partido Popular que los consejeros autonómicos voten en contra cuando tiene la "oportunidad de disponer de más dinero". Para ella, eso es "el Partido Popular en estado puro".

Así, expresó que no comprende cómo Casado, cuando "todavía no llegado ni a su despacho de Génova, ya está amenazando a Andalucía" con "quitarnos" 350 millones, que son los que se calcula que les llegaría con la nueva senda plantead por el Ejecutivo central al flexibilizar los objetivos de déficit. "Espero que se comporte como un partido de Gobierno y no se tiren al monte y pongan los intereses del país por delante de los partidarios", remachó la presidenta andaluza.

