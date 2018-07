Rtve. el gobierno confía en que haya "sentido común" para respaldar a rosa maría mateo

24/07/2018 - 11:51

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, mostró hoy en el Fórum Europa su confianza en que haya "suficiente sentido común" como para sumar el respaldo parlamentario necesario para que Rosa María Mateo se convierta en la administradora única de la corporación Radiotelevisión Española (RTVE).

Así lo manifestó Celaá al término del citado acto informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, cuando se le preguntó por la votación en el Congreso y por las dudas expresadas por el PDECat sobre si respaldará este nombramiento.

Reconoció que "casi" no quiere "ni pensar" qué puede ocurrir si no se consigue la mayoría parlamentaria suficiente -176 diputados- para validar el nombramiento de Mateo propuesto por el Ejecutivo, en cumplimiento del real decreto ley que aprobó el Gobierno para renovar la cúpula directiva de RTVE.

SENTIDO COMÚN

"No lo quiero ni pensar, es increíble que en un país como este, en 2018, una persona de tan importante y contrastada valía vaya a no ser respaldada, pueda eventualmente no ser respaldada por una Cámara; vamos a ver", expresó la portavoz.

Tras esta reflexión, Celaá reiteró que confía, desea y espera que "haya suficiente sentido común como para respaldar a Rosa María Mateo" al frente de RTVE.

El Pleno del Congreso de los Diputados someterá este miércoles a votación la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para nombrar a la periodista Rosa María Mateo como administradora única de RTVE.

Para ser elegida en este caso necesita obtener el respaldo de dos tercios de los diputados. Si no lo consigue, tendrá que convocarse una segunda votación al menos 48 horas después para salir elegida por mayoría absoluta de 176. En este caso se necesitan, al menos, los votos favorables de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y algunos del Mixto, como los ocho del PDECat, ante la negativa de PP y Ciudadanos a respaldar esta elección.

24-JUL-18

